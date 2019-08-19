Перегруженные фуры сильно портят дороги. К сожалению, штрафы за нарушение весовых норм до сих пор остаются символическими, а контроль – недостаточным.

С общества "Пятидни", что в Владимир-Волынском районе, взыщут в пользу Государственного бюджета Украины плату за проезд по автомобильным дорогам транспорта, габариты которого превышают норму.

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Об этом говорится в решении Хозяйственного суда в Волынской области, которое вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы. Речь идет о взыскании 74 тысяч 787 гривен и 18 копеек. С иском в интересах государства обратилась прокуратура.

В решении говорится, что в феврале 2018 года на 82 км автомобильной дороги Устилуг – Луцк – Ровно проведен габаритно-весовой контроль транспортного средства – автомобиля Scania 21 с прицепом.

Зафиксирована перевозка груза с превышением установленных весовых ограничений, а именно: полная фактическая масса транспортного средства составила 56,8 тонны при нормативно допустимой 40 тонн.

На основании указанного акта Управлением Укртрансбезопасности в Волынской области составлен расчет платы за проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования на сумму 2238,6 евро, что на 21.02.2018 составил 74 787 грн 18 коп. Согласно указанному расчету пройденное расстояние транспортного средства составляло 246 км.

Напомним, что рекордный штраф за перегрузкк – 154 тысячи евро.