Перевантажені фури сильно псують дороги. Нажаль, штрафи за порушення вагових норм і досі лишаються символічними, а контроль – недостатнім.

З товариства "П’ятидні", що у Володимир-Волинському районі стягнуть на користь Державного бюджету України плату за проїзд автомобільними дорогами транспорту, габарити якого перевищують норму.

Читайте також: За проїзд 109-тонної вантажівки сплачено штраф майже мільйон гривень

Про це йдеться у рішенні Господарського суду у Волинській області, яке набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарг. Мова йде про стягнення 74 тисяч 787 гривень та 18 копійок. З позовом в інтересах держави звернулася прокуратура.

У рішенні йдеться, що в лютому 2018 року на 82 км автомобільної дороги Устилуг-Луцьк-Рівне проведено габаритно-ваговий контроль транспортного засобу - автомобіля Scania 21 з причіпом.

Зафіксовано перевезення вантажу з перевищенням встановлених вагових обмежень, а саме: повна фактична маса транспортного засобу склала 56, 8 тонни при нормативно допустимій 40 тонн.

На підставі зазначеного акта Управлінням Укртрансбезпеки у Волинській області складено розрахунок плати за проїзд великовагових та великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування на суму 2238, 6 євро, що станом на 21.02.2018 становило 74 787 грн 18 коп. Згідно з вказаним розрахунком пройдена відстань транспортного засобу складала 246 км.

Нагадаємо, що рекордний штраф за перевантаження - 154 тисячі євро.