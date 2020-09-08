Кроссоверы сегодня популярны. Они удобны для большой семьи. Представляете мамочку с двумя детьми на задних креслах, которые едут в школу? Lamborghini предлагает взгляд на "продолжение" этой картины, через много лет.

Промо-видео Lamborghini рекламирует новый комплект отделки для кроссовера Urus под названием Pearl Capsule.

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Спортивный внедорожник в ролике представлен в ярко-зеленом цвете Verde Mantis и оранжевом Arancio Borealis. Сначала на треке, а потом и на городских улицах двое соперников упорно соревнуются на одинаковых автомобилях, пока не замечают третий, точно такой же кроссовер, темно-серого цвета. Спойлер: за рулем темного Lamborghini была бывшая профессиональная гонщица и мать соперников на цветных машинах.

От стандартного Urus кроссовер с пакетом Lamborghini Centro Stile Pearl Capsule отличают детали кузова черного цвета. Кроме вышеупомянутых оранжевого и зеленого, кузов "капсулы" может быть желтого цвета Giallo Inti. Также кроссоверам в таком исполнении положены 23-дюймовые колесные диски с особым дизайном и тормозные суппорты, окрашенные в цвет кузова.



Характеристики и настройки Urus Pearl Capsule не изменились; в движение кроссовер приводит 4-литровый Битур V8 с отдачей в 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 8-скоростной автоматической трансмиссией и системой полного привода. С места до 100 км/ч Urus ускоряется за 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.

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