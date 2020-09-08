Кросовери сьогодні популярні. Вони зручні для великої родини. Уявляєте матусю з двійком дітей на задніх кріслах, що їдуть до школи? Lamborghini пропонує погляд на "продовження" цієї картини, через багато років.

Промо-відео Lamborghini рекламує новий комплект оздоблення для кросовера Urus під назвою Pearl Capsule.

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Спортивний позашляховик у ролику представлений у яскраво-зеленому кольорі Verde Mantis і помаранчевому Arancio Borealis. Спочатку на треку, а потім і на міських вулицях двоє суперників затято змагаються на однакових автомобілях, поки не помічають третій, точнісінько такий же кросовер, темно-сірого кольору. Спойлер: за кермом темного Lamborghini була колишня професійна гонщиця і матір суперників на кольорових машинах.

Від стандартного Urus кросовер з пакетом Lamborghini Centro Stile Pearl Capsule відрізняють деталі кузову чорного кольору. Крім вищезазначених помаранчевого та зеленого, кузов “капсули” може бути жовтого кольору Giallo Inti. Також кросоверам у такому виконанні покладені 23-дюймові колісні диски з особливим дизайном і гальмівні супорти, пофарбовані в колір кузова.

Характеристики та налаштування Urus Pearl Capsule не змінились; у рух кросовер приводить 4-літровий бітуро V8 з віддачею у 650 кінських сил і 850 Нм крутного моменту. Мотор поєднується з 8-швидкісною автоматичною трансмісією і системою повного приводу. З місця до 100 км/год Urus прискорюється за 3,6 секунди, а максимальна швидкість становить305 км/год.

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