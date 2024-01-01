Семейство наземных дронов Spextr теперь можно покупать за бюджетные средства

Кодификация семейства машин Spextr предусматривает не только разрешительный эксплуатационный паспорт, но и возможность прямых закупок по установленной процедуре за счет государственного финансирования.

Об успешном завершении процедуры кодификации наземных роботизированных комплексов Spextr различных модификаций на сайте Минобороны сообщило Главное управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

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Информация об этих наземных дронах скупая, по максимуму обобщенная. Рассказывается, что универсальная беспилотная платформа предназначена для выполнения широкого спектра задач в боевых условиях. Она легко преодолевает бездорожье, сложный рельеф местности и облегчает работу военных там, где важно уменьшить риски для человека.

Общий вид НРК Spextr. Фото производителя, сайт МО Украины

Однако в архиве редакции Авто24 все-таки есть некоторые характеристики отдельных моделей семейства наземных роботизированных комплексов Spextr. Скажем, одна из самых маленьких моделей Spextr-1 уже признана военными универсальной.

Дистанционно управляемый дрон способен сопровождать боевые группы в разведке или рейдах, транспортируя на себе боекомплект, продукты, воду. Он также может проводить минирование, ставить дымовые завесы и выполнять другие задачи.

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Его максимальная скорость – 25 км/ч, может работать без подзарядки аккумулятора несколько часов даже в тяжелых условиях и при полной загрузке.

Малыш имеет толкательную способность 100+ кг. В этом убедились в одном из прикарпатских боевых подразделений, где еще с первых дней лета 2023 начали эксплуатировать Spextr-1. Его подарил защитникам Координационный центр Save Ukraine Now (SUN) из Ивано-Франковска, занимающийся комплексной поддержкой прикарпатских подразделений на передовой.