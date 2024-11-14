Сколько потрачено средств на беспилотный транспорт для армии

Общая сумма средств, направленных на приобретение такой техники, достигла почти 300 миллионов гривен. О смете расходов по такой статье сообщило МО Украины.

"Благодаря быстрому допуску к эксплуатации закуплено несколько сотен современных наземных роботизированных комплексов украинского производства. Это важный шаг в усилении технологических возможностей наших подразделений", – прокомментировал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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Кодифицировано и законтрактовано приобретение:

разведывательно-ударные наземные комплексы, способные передвигаться, вести разведку и открывать огонь по противнику;

логистические беспилотные наземные роботизированные комплексы;

дистанционно-управляемые боевые модули;

беспилотные наземные роботизированные комплексы для минирования.

В среднем каждая из 16 заключенных сделок, заключенных за 10 месяцев с.г., достигла 18,7 млн грн. В основном эти деньги пошли в кассу отечественных предприятий.

Эвакуационный беспилотный электрогрузовик маленький, низенький да еще и с хорошей грузоподъемностью. Фото: скриншот Авто24

Работа по разработке, изготовлению и кодификации наземных роботизированных систем в нынешнем году идет очень активно. Практика показала, что такие комплексы являются самым целесообразным вкладом в сохранение жизни наших защитников.

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Это не только логистические задачи в беспилотной доставке на передовую под огнем врага боеприпасов или эвакуация раненых, но и результативные передвижные огневые точки для пулеметного, гранатометного поражения живой силы врага или техники, дистанционные минеры и тому подобное.