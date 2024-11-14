Скільки витрачено коштів на безпілотний транспорт для армії

Загальна сума коштів, направлених на придбання такої техніки, сягнула майже 300 мільйонів гривень. Про кошторис витрат за такою статтею повідомило МО України.

"Завдяки швидкому допуску до експлуатації закуплено декілька сотень сучасних наземних роботизованих комплексів українського виробництва. Це важливий крок у посиленні технологічних спроможностей наших підрозділів", – прокоментував заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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Кодифіковано та законтрактовано придбання:

розвідувально-ударні наземні комплекси, що здатні пересуватися, вести розвідку та відкривати вогонь по противнику;

логістичні безпілотні наземні роботизовані комплекси;

дистанційно-керовані бойові модулі;

безпілотні наземні роботизовані комплекси для мінування.

В середньому кожна з 16 укладених угод, укладених за 10 місяців ц.р., сягнула 18,7 млн грн. В основному ці гроші пішли у касу вітчизняних підприємств.

Евакуаційний безпілотний електровізок маленький, низенький та ще й з гарною вантажністю. Фото: скриншот Авто24

Робота з розробки, виготовлення та кодифікації наземних роботизованих систем в нинішньому році йде дуже активно. Практика показала, що такі комплекси є найдоцільнішим вкладом в збереження життя наших захисників.

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Це не лише логістичні завдання в безпілотному доставлянні на передову під вогнем ворога боєприпасів чи евакуація поранених, але й результативні пересувні вогневі точки для кулеметного, гранатометного ураження живої сили ворога чи техніки, дистанційні мінери тощо.