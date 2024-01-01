Сімейство наземних дронів Spextr тепер можна купувати за бюджетні кошти

Кодифікація сімейства машин Spextr передбачає не тільки дозвільний експлуатаційний паспорт, але й можливість прямих закупок за встановленою процедурою коштом державного фінансування.

Про успішне завершення процедури кодифікації наземних роботизованих комплексів Spextr різних модифікацій на сайті Міноборони повідомило Головне управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

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Інформація про ці наземні дрони скупа, по максимуму узагальнена. Розповідається, що універсальна безпілотна платформа призначена для виконання широкого спектра завдань в бойових умовах. Вона легко долає бездоріжжя, складний рельєф місцевості та полегшує роботу військових там, де важливо зменшити ризики для людини.

Загальний вигляд НРК Spextr. Фото виробника, сайт МО України

Однак в архіві редакції Авто24 все-таки є деякі характеристики окремих моделей сімейства наземних роботизованих комплексів Spextr. Скажімо, одна з найменших моделей Spextr-1 вже визнана самими ж військовими універсальною.

Дистанційно керований дрон спроможний супроводжувати бойові групи в розвідці чи рейдах, транспортуючи на собі боєкомплект, харчі, воду. Він також може проводити мінування, ставити димові завіси та виконувати інші завдання.

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Його максимальна швидкість – 25 км/год, може працювати без підзарядки акумулятора кілька годин навіть у важких умовах та при повному завантаженні.

Малюк має штовхальну спроможність 100+ кг. В цьому переконалися в одному з прикарпатських бойових підрозділів, де ще з перших днів літа 2023 року почали експлуатувати Spextr-1. Його подарував захисникам Координаційний центр Save Ukraine Now (SUN) з Івано-Франківська, що займається комплексною підтримкою прикарпатських підрозділів на передовій.