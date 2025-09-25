Семиосный Mercedes-Benz Arocs получил 73-метровую стрелу для подачи бетона

Уникальный автомобиль с такой надстройкой вытянулся в длину на 18 метров и весит 66 тонн. Помповая установка разработана для сложных строительных проектов. В основу конструкции разработчики заложили шестирукавную стрелу 6RZ73, что разворачивается как стальная паутина. Об этом говорится в разосланных сообщениях Daimler Truck.

С такой манипуляторной стрелой-рукавом оператор может осуществить точечную подачу бетонного раствора даже в самых узких пространствах, в том числе через сквозные коридоры или венка помещений в соседние новостройки. Благодаря огромному радиусу действия бетонопомпа с такой стрелой способна подавать бетон даже туда, где другие системы трубопроводной транспортировки раствора такое сделать не способны.

Здесь стоит система интеллектуального гашения вибраций. Благодаря этому и бионически усиленной конструкции, современному компьютерному анализу – помпа остается стабильной и эффективной даже в экстремальных условиях. Она управляется беспроводным способом с помощью поясного радиопульта дистанционного управления, что обеспечивает оператору машины высокий уровень точности и безопасности.

Bonneux Xanjer 6RZ73 с полуподнятой стрелой 6-секционного рукава подачи бетона. Фото: Daimler Truck

В детали технических характеристик спецмашины производитель автомобилей не вдается, но некоторые возможности выяснить удалось. Точная операционная высота подачи бетонного раствора 6-секционной стрелой по паспорту производителя бетонопомпы достигает 72,1 м, а по горизонтальному вылету – 67,1 м. Подачу бетона ниже нулевой отметки можно вести на глубину 53,7 м.

Производительность помпы также поразительна. За час установка может подать на упомянутую высоту 160 кубических метров бетона. При этом давление в рукавах подачи насос держит на уровне 85 бар, то есть 83,8 атмосферы. Питание помпы идет не от базового двигателя автомобиля, а от автономного мотора, что позволяет экономить ресурс силового агрегата ходовой базы.

Рабочая зона бетононасоса Bonneux Xanjer 6RZ73 на шасси Mercedes-Benz Arocs 4553K. Инфографика: Daimler Truck

Стоит добавить еще одну интересную деталь. По большому счету это кооперация не двух производителей, а трех, потому что Daimler Truck не производит 7-осный автомобиль.

Четырехосное шасси Mercedes-Benz Arocs 4553K переделали на семиосное в голландской мастерской Estepe. Фото: Daimler Truck

Это позволило автомобилю достичь грузоподъемностью шасси до 70 тонн и "вписаться" в дорожные нормативы по осевой нагрузке. Каждая ось может выдерживать до десяти тонн, обеспечивая максимальную устойчивость даже во время работы машины на самой сложной местности. При этом не нужно выбивать разрешения для перемещений по дорогам общего пользования

В таком исполнении пять из семи осей являются управляемыми – редкость, которая придает автомобилю исключительную маневренность. Фото: Daimler Truck