Семивісний Mercedes-Benz Arocs отримав 73-метрову стрілу для подачі бетону

Унікальний автомобіль з такою надбудовою витягнувся у довжину на 18 метрів та важить 66 тонн. Помпова установка розроблена для складних будівельних проєктів. В основу конструкції розробники заклали шестирукавну стрілу 6RZ73, що розгортається наче сталева павутина. Про це йдеться в розісланих повідомленнях Daimler Truck.

З такою маніпуляторною стрілою-рукавом оператор може здійснити точкову подачу бетонного розчину навіть у найвужчих просторах, у тому числі через наскрізні коридори чи вінка приміщень у сусідні новобудови. Завдяки величезному радіусу дії бетонопомпа з такою стрілою спроможна подавати бетон навіть туди, де інші системи трубопровідного транспортування розчину таке зробити не спроможні.

Тут стоїть система інтелектуального гасіння вібрацій. Завдяки цьому та біонічно посиленій конструкції, сучасному комп'ютерному аналізу – помпа залишається стабільною та ефективною навіть в екстремальних умовах. Вона керується бездротовим способом за допомогою поясного радіопульта дистанційного керування, що забезпечує оператору машини високий рівень точності та безпеки.

Bonneux Xanjer 6RZ73 з напівпіднятою стрілою 6-секційного рукава подачі бетону. Фото: Daimler Truck

В деталі технічних характеристик спецмашини виробник автомобілів не вдається, але деякі можливості з'ясувати вдалося. Точна операційна висота подачі бетонного розчину 6-секційною стрілою за паспортом виробника бетонопомпи сягає 72,1 м, а по горизонтальному вильоті - 67,1 м. Щодо подачі бетону нижче нульової відмітки, то цей процес можна вести на глибину 53,7 м.

Продуктивність помпи також разюча. За годину установка може подати на згадану висоту 160 кубічних метрів бетону. При цьому тиск у рукавах подачі помпа тримає на рівні 85 бар, тобто 83,8 атмосфери. Живлення помпи йде не від базового двигуна автомобіля, а від автономного мотора, що дозволяє економити ресурс силового агрегату ходової бази.

Робоча зона бетонопомпи Bonneux Xanjer 6RZ73 на шасі Mercedes-Benz Arocs 4553K. Інфографіка: Daimler Truck

Варто додати ще одну цікаву деталь. За великим рахунком це кооперація не двох виробників, а трьох, бо Daimler Truck не виготовляє 7-вісний автомобіль.

Чотиривісне шасі Mercedes-Benz Arocs 4553K переінакшили на семивісне у голландській майстерні Estepe. Фото: Daimler Truck

Це дозволило автомобілю досягти вантажопідйомністю шасі до 70 тонн і "вписатися" в дорожні нормативи по осьовому навантаженню. Кожна вісь може витримувати до десяти тонн, забезпечуючи максимальну стійкість навіть під час роботи машини на найскладнішій місцевості. При цьому не потрібно вибивати дозволи для переміщень дорогами загального користування

У такому виконанні п'ять із семи осей є керованими – рідкість, яка надає автомобілю виняткову маневровість. Фото: Daimler Truck