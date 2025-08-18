Бетономіксери стали пожежними машинами: як їх використали

Кому спала на думку така ідея, хто став автором цієї інновації, вже достеменно не встановити, але результат у різних частинах провінції Карабюк на півночі країни, де панував вогонь, приголомшив навіть досвідчених пожежників.

Як повідомляють численні ЗМІ, велике здивування професійних вогнеборців викликало втручання у пожежогасіння цивільних. Скажімо, Якуп Байрак та його друзі, які працюють в Ескіпазарському районі Карабюка на заводі з виготовлення та постачання бетону, взяли на своєму підприємстві бетонозмішувач та бетонопомпу, на яких працювали, й піднялися в гори.

Таким чином водії та їх колеги почали боротися з вогнем. Невдовзі до них приєдналися й інші водії транспортного цеху. А в районі міста Бурса ініціатор допомоги Алі Ялчин та його колеги також використали для підтримки пожежогасіння бетонозмішувач та помпу, позичені у компанії, де вони працювали.

Змішувач, наповнений водою замість бетону, та розпилювач бетонопомпи, який може висуватися стрілою на десятки метрів, дозволили ефективно дистанційно гасити полум'я. Креативне рішення відіграло вирішальну роль у гасінні пожеж завдяки своїй здатності розпилювати воду з великої відстані. Цей метод привернув увагу як альтернативне рішення традиційним методам пожежогасіння.

Загалом в гори за цим прикладом подалися десятки бетономіксерів, які почали підвозити у своїх цистернах воду в уже спустошені пожежні резервуари. Звідти вже пожежники відбирали воду як своїми цистернами, так і качали помпами за допомогою прокладених в зону лиха рукавів прямо на стволи.

Бетонопомпи також без діла не стояли. Маючи потужні помпи та стріли для подачі бетону на висоту від 24 до 58 метрів, їх оператори перекваліфікувалися у пожежників. Воду їм прямо в лотки подавали з бетономіксерів, що один за одним мінялися місцем, доставляючи нові запаси води. Якщо врахувати ще й потужний струмінь на 15-20 метрів, то таким чином вдавалося гасити полум’я на висоті схилів під 80 і більше метрів. Донизу також струмені подавалися, бо стріли могли опускатися й витягуватися глибоко.

Це було відчутною підмогою, оскільки боротьба зі стихією тривала п'ять днів, а ситуація погіршувалася складним гірським рельєфом. Стягнутий з усіх регіонів парк пожежних машин підтримали бетономішалки та бетонопомпи, відряджені у зону лиха по всьому регіону будівельними компаніями та бетонозаводами. Доєдналася також авіація – пожежні літаки та вертольоти.

Чотиривісні автомобілі Mercedes-Benz, Renault Medium, а також тривісні MAN, Ford постійно курсували гірськими дорогами, доставляючи воду прямо в "грушах" бетономіксерів безпосередньо до пожежних водойм та пожежних автомобілів. Кілька бетономіксерних бригад обслуговували помпи, що працювали там, де пожежні автомобілі з класичними рукавами подачі води програвали.

Усі бетонні заводи регіону, особливо Çağdaş Holding та Yılmaz Beton, у рамках безкорисливої допомоги громаді використовували свої бетонозмішувачі та бетононасоси для гасіння лісової пожежі. Це заощадило час і дозволило більш інтенсивно реагувати на полум'я.