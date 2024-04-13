Звинувачення на адресу пожежників, які нібито прибувають на гасіння без води, звучать досить часто. Їм приписують недбалість, їх ображають і навіть погрожують пустити в хід кулаки.

Без вини винуваті

Насправді в Україні за останні 30 років не зафіксовано жодного випадку виїзду пожежного розрахунку на виклик з порожньою чи напівпорожньою автоцистерною.

Усі скарги щодо цього ретельно перевіряються й робляться відповідні висновки. Коли б подібне сталося, то винуватим не тільки "дісталося б на горіхи", але й світила б службова невідповідність – звільнення.

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Попри це, обвинувачення звучать. До суду, щоправда, за відсутність води у цистерні пожежного автомобіля ще нікого потягнули. Але невдоволень вистачає, хоча підстав для цього не існує – переважають емоційні стреси.

Ілюстративне фото: Валентин Ожго

"Поки якась тітонька, почувши ревун пожежного автомобіля, у спринтерському бігу прибіжить на інший край вулиці чи села для споглядання пожежі, то караул за цей час встигне прокласти від автоцистерни магістральну лінію, під’єднати триходове розгалуження й подати воду по викидних рукавах на один чи два стволи. За лічені хвилини потужна помпа в атаці на вогонь спорожнить цистерну. А у підсумку одне: тітонька прибігла і бачить, що у пожежників немає чим гасити", – коментує ситуацію водій, майстер-сержант пожежного підрозділу ДСНС зі Звенигородки Черкаської області Микола Білоус.

За словами нашого співрозмовника, у сільській місцевості здебільшого в парках пожежних депо чергують автоцистерни на шасі ЗіЛ-130/131 – АЦ-40 (130) 63Б. Місткість їх резервуара всього 2350 літрів. Помпа працює з максимально подачею води 4 літри в секунду, тобто по 2 л/сек на кожен з двох викидних рукавів.

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Навіть якщо буде один викидний рукав (51 мм), то він все одно не зможе пропустити більш як 2 л/сек. Це – його паспортна межа. А таких рукавів від "трійника" може бути й два, й три. Відцентрова одноступенева помпа НЦП-40/100-Р-Р в потужнішому режимі атаки вихлюпне воду з цистерни за якусь хвилину-півтори. На середніх обертах помпи запасу води вистачить на 2-3 хвилини.

Ілюстративне фото: Валентин Ожго

У свій час такі моделі в номенклатурній лінійці вітчизняного заводу "Пожмашина” з Чернігівської області мали левову частку замовлень. 150-сильний автомобіль з колісною формулою 4х4 вважався найпопулярнішим у сільських та містечкових пожежних депо. Вистачало їх в райцентрах і навіть у великих обласних містах. Однак така техніка вже відходить у минуле, оскільки з’явилися економніші машини.

Ілюстративне фото: Валентин Ожго

У більш сучасних пожежних цистернах на шасі МАЗ, яку водить наш співрозмовник, стоїть резервуар майже удвічі більший – 4000 літрів. Помпа для подачі води також потужніша, десь в межах 7,9 л/сек. У максимальному режимі при такому силовому потенціалі цистерна звільняється за якихось три хвилини.

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Ілюстративне фото: Валентин Ожго

Рівно 197 секунд

Саме за стільки (3 хвилини й 17 секунд) спорожнили цистерну автомобіля АЦ-4-60 (5309)-505М бійці караулу з Волині. У тестовому режимі вони з двох стволів гасили умовну пожежу. Працювали в максимальному режимі подачі води на викидні рукави.

Варто відразу підкреслити, що бійці пустили в дію стволи Protek. Вони вважаються найбільш економічними, мають оптимальні витрати. В максимальному тиску кожного ствола 1,4 МПа вони легко жбурляли струмінь води на 30 метрів.

Скриншот: Авто24

Однак найбільш економний режим витрати води досягається за тиску 0,7 МПа. Щоправда, вода при цьому буде подаватися не так далеко, але її вистачить на довше. До речі, працювала помпа лише в половину потужності – 7 атмосфер.

Хай там як, а "вуличні експерти" і надалі будуть стверджувати, що пожежники приїхали на виклик без води або з її залишками.

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"Цистерна – не бездонний колодязь і вода у ній має властивість закінчуватись. За іронією долі, люди, які побачили пожежу, приходять тоді, коли вже закінчується вода і саме тоді лунає сумнозвісна фраза: “Пожежники приїхали без води", – підводять риску у своєму відео волинські пожежники.

При цьому вони зазначають, що зазвичай на пожежу приїжджають два автомобілі, другий встановлюється на вододжерело для безперебійної подачі води на резервуар та насосну станцію автомобіля, який дозаправляється водою та гасить вогонь. При цьому складається враження, що перша машина прибула на виклик без води, хоча насправді це не так.

Скриншот: Авто24

Оцінивши ситуацію і передбачаючи розвиток подій з довгим етапом боротьби з вогнем, пожежники відразу запитують про водойми у місцевих жителів, які краще знають і підкажуть які наповнені водою, а які пересохли.

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