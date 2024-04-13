Обвинения в адрес пожарных, которые якобы прибывают на тушение без воды, звучат довольно часто. Им приписывают халатность, их оскорбляют и даже угрожают пустить в ход кулаки.

Без вины виноватые

На самом деле в Украине за последние 30 лет не зафиксировано ни одного случая выезда пожарного расчета на вызов с пустой или полупустой автоцистерной.

Все жалобы по этому поводу тщательно проверяются и делаются соответствующие выводы. Если бы подобное произошло, то виноватым не только "досталось бы на орехи", но и светило бы служебное несоответствие – увольнение.

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Несмотря на это, обвинения звучат. В суд, правда, за отсутствие воды в цистерне пожарного автомобиля еще никого не потянули. Но недовольств хватает, хотя оснований для этого не существует – преобладают эмоциональные стрессы.

Иллюстративное фото: Валентин Ожго

"Пока какая-то тетенька, услышав рев пожарного автомобиля, в спринтерском беге прибежит на другой край улицы или села для созерцания пожара, то караул за это время успеет проложить от автоцистерны магистральную линию, подсоединить трехходовое разветвление и подать воду по выбросным рукавам на один или два ствола. За считанные минуты мощная помпа в атаке на огонь опорожнит цистерну. А в итоге одно: тетенька прибежала и видит, что у пожарных нет чем тушить", – комментирует ситуацию водитель, мастер-сержант пожарного подразделения ГСЧС из Звенигородки Черкасской области Николай Белоус.

По словам нашего собеседника, в сельской местности в парках пожарных депо дежурят автоцистерны на шасси ЗиЛ-130/131 – АЦ-40 (130) 63Б. Вместимость их резервуара всего 2350 литров. Помпа работает с максимально подачей воды 4 литра в секунду, то есть по 2 л/сек на каждый из двух выбросных рукавов.

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Даже если будет один выбросной рукав (51 мм), то он все равно не сможет пропустить более 2 л/сек. Это – его паспортный предел. А таких рукавов от "тройника" может быть и два, и три. Центробежный одноступенчатый насос НЦП-40/100-Р-Р в более мощном режиме атаки выплеснет воду из цистерны за какую-то минуту-полторы. На средних оборотах помпы запаса воды хватит на 2-3 минуты.

Иллюстративное фото: Валентин Ожго

В свое время такие модели в номенклатурной линейке отечественного завода "Пожмашина" из Черниговской областисоставляли львиную долю заказов. 150-сильный автомобиль с колесной формулой 4х4 считался самым популярным в сельских и местечковых пожарных депо. Хватало их в райцентрах и даже в крупных областных городах. Однако такая техника уже уходит в прошлое, поскольку появились более экономные машины.

Иллюстративное фото: Валентин Ожго

В более современных пожарных цистернах на шасси МАЗ, которую водит наш собеседник, стоит резервуар почти вдвое больше – 4000 литров. Помпа для подачи воды также мощнее, где-то в пределах 7,9 л/сек. В максимальном режиме при таком силовом потенциале цистерна освобождается за каких-то три минуты.

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Иллюстративное фото: Валентин Ожго

Ровно 197 секунд

Именно за столько (3 минуты и 17 секунд) опорожнили цистерну автомобиля АЦ-4-60 (5309)-505М бойцы караула с Волыни. В тестовом режиме они из двух стволов тушили условный пожар. Работали в максимальном режиме подачи воды на выбросные рукава.

Стоит сразу подчеркнуть, что бойцы пустили в действие стволы Protek. Они считаются наиболее экономичными, имеют оптимальные расходы. При максимальном давлении каждого ствола 1,4 МПа они легко швыряли струю воды на 30 метров.

Скриншот: Авто24

Однако наиболее экономный режим расхода воды достигается при давлении 0,7 МПа. Правда, вода при этом будет подаваться не так далеко, но ее хватит на дольше. Кстати, работала помпа только в половину мощности – 7 атмосфер.

Как бы там ни было, а "уличные эксперты" и в дальнейшем будут утверждать, что пожарные приехали на вызов без воды или с ее остатками.

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"Цистерна – не бездонный колодец и вода в ней имеет свойство заканчиваться. По иронии судьбы, люди, которые увидели пожар, приходят тогда, когда уже заканчивается вода и именно тогда звучит печально известная фраза: "Пожарные приехали без воды", – подводят черту в своем видео волынские пожарные.

При этом они отмечают, что обычно на пожар приезжают два автомобиля, второй устанавливается на водоисточник для бесперебойной подачи воды на резервуар и насосную станцию автомобиля, который дозаправляется водой и тушит огонь. При этом создается впечатление, что первая машина прибыла на вызов без воды, хотя на самом деле это не так.

Скриншот: Авто24

Оценив ситуацию и предвидя развитие событий с долгим этапом борьбы с огнем, пожарные сразу спрашивают о водоемах у местных жителей, которые лучше знают и подскажут какие наполнены водой, а какие пересохли.

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