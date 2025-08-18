Бетономиксеры стали пожарными машинами: как их использовали

Кому пришла в голову такая идея, кто стал автором этой инновации, уже точно не установить, но результат в разных частях провинции Карабюк на севере страны, где бушевал огонь, сразил наповал даже опытных пожарных.

Как сообщают многочисленные СМИ, большое удивление профессиональных пожарных вызвало вмешательство в пожаротушение гражданских. Скажем, Якуп Байрак и его друзья, которые работают в Эскипазарском районе Карабюка на заводе по изготовлению и поставке бетона, взяли на своем предприятии бетоносмеситель и бетонопомпу, на которых работали, и поднялись в горы.

Таким образом водители и их коллеги начали бороться с огнем. Вскоре к ним присоединились и другие водители транспортного цеха. А в районе города Бурса инициатор помощи Али Ялчин и его коллеги также использовали для поддержки пожаротушения бетоносмеситель и помпу, одолженные у компании, где они работали.

Смеситель, наполненный водой вместо бетона, и распылитель бетонопомпы, который может выдвигаться стрелой на десятки метров, позволили эффективно дистанционно тушить пламя. Креативное решение сыграло решающую роль в тушении пожаров благодаря своей способности распылять воду с большого расстояния. Этот метод привлек внимание как альтернативное решение традиционным методам пожаротушения.

В горы по этому примеру отправились десятки бетономиксеров, которые начали подвозить в своих цистернах воду в опустошенные пожарные резервуары. Оттуда уже пожарные отбирали воду как своими цистернами, так и качали помпами с помощью проложенных в зону бедствия рукавов прямо на стволы.

Бетонопомпы также без дела не стояли. Имея мощные помпы и стрелы для подачи бетона на высоту от 24 до 58 метров, их операторы переквалифицировались в пожарных. Воду им прямо в лотки подавали из бетономиксеров, что один за другим менялись местом, доставляя новые запасы воды. Если учесть еще и мощную струю на 15-20 метров, то таким образом удавалось тушить пламя на высоте склонов под 80 и более метров. Вниз также струи подавались, потому что стрелы могли опускаться и вытягиваться глубоко.

Это было ощутимым подспорьем, поскольку борьба со стихией продолжалась пять дней, а ситуация ухудшалась сложным горным рельефом. Стянутый со всех регионов парк пожарных машин поддержали бетономешалки и бетонопомпы, отправленные в зону бедствия по всему региону строительными компаниями и бетонозаводами. Присоединилась также авиация – пожарные самолеты и вертолеты.

Четырехосные автомобили Mercedes-Benz, Renault Medium, а также трехосные MAN, Ford постоянно курсировали по горным дорогам, доставляя воду прямо в "грушах" бетономиксеров непосредственно к пожарным водоемам и пожарным автомобилям. Несколько бетономиксерных бригад обслуживали помпы, работавшие там, где пожарные автомобили с классическими рукавами подачи воды проигрывали.

Все бетонные заводы региона, особенно Çağdaş Holding и Yılmaz Beton, в рамках бескорыстной помощи обществу использовали свои бетоносмесители и бетононасосы для тушения лесного пожара. Это сэкономило время и позволило более интенсивно реагировать на пламя.