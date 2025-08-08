Шестнадцать пожарных машин выехали с Латвии в Украину без вызова по номеру "112"

Гуманитарный конвой пожарных автомобилей сформирован по решению правительства. Ровно месяц назад, 8 июля 2025 года, Кабинет министров Латвии поддержал инициативу Министерства внутренних дел передать Украине 16 пожарно-спасательных автомобилей ГПСС и специализированное спасательное оборудование на безвозмездной основе.

Какие именно автомобили передаются, не сообщается, указано лишь их количество. По сообщению Отдела профилактики и информирования общества Государственной пожарно-спасательной службы Латвии транспортные средства повели в Украину офицеры ГПСС.

Они на работе взяли отпуска за свой счет, осуществят доставку и передачу техники украинским коллегам.

Эти мужественные бойцы пожарно-спасательной службы взяли отпуска без содержания и в свободное от работы время доставят пожарные машины в Украину. Фото: ГПСС Латвии

Количество людей не уточняется, но известно, что рапорты о предоставлении отпуска для выполнения такой миссии написали более 100 сотрудников службы. Удовлетворили просьбы не всем.

"В условиях активных боевых действий в Украине значение каждой помощи становится все более важным. Передача техники ГПСС существенно поможет спасателям в ликвидации последствий обстрелов. Украинские пожарные работают в невероятно тяжелых условиях, ежедневно рискуя жизнью, поэтому каждая пожарная машина, которая поступает в Украину, – это не просто единица техники, а символ надежды", – отметил заместитель начальника пожарной службы полковник Янис Гринбергс.

Модели и марки машин не сообщаются, но на фото четко просматриваются черты Iveco Eurocargo 140E24. Это – полноприводная 4х4 машина с односкатными колесами и двухрядной кабиной для экипажа. Она имеет мощность 240 лошадиных сил, которые выдает турбированный двигатель Tector с системой Common Rail.

Караван спецтранспорта в Украину из Риги проводили торжественно, потому что это – братская помощь. Фото: ГПСС Латвии

Машина экономична, несмотря на свою способность в 14-тонной грузоподъемности и полной массе 18 тонн, она обеспечивает экономичный расход топлива. На трассе она приблизительно берет 20-22 литра.

Отправка такого каравана спецтранспорта в Украину является знаковым в стремлении латвийского народа помочь украинцам. Не случайно провести в дорогу караван пришли министр внутренних дел Рихардс Козловскис, руководители ГПСС, представители благотворительной организации Tavi draugi и личный состав дежурной части, что как раз освободился с дежурства.

Когда придет караван в Украину не сообщается, но обычно такие конвои "литерные", идут без задержек по всему маршруту, в том числе с приоритетным внеочередным обслуживанием на таможенно-пограничных польских и украинских пунктах пропуска