Шістнадцять пожежних машин виїхали з Латвії до України без виклику по номеру "112"

Гуманітарний конвой пожежних автомобілів сформовано за рішенням уряду. Рівно місяць тому, 8 липня 2025 року, Кабінет міністрів Латвії підтримав ініціативу Міністерства внутрішніх справ передати Україні 16 пожежно-рятувальних автомобілів ДПРС та спеціалізоване рятувальне обладнання на безоплатній основі.

Які саме автомобілі передаються, не повідомляється, зазначена лише їх кількість. За повідомленням Відділу профілактики та інформування суспільства Державної пожежно-рятувальної служби Латвії транспортні засоби повели до України офіцери ДПРС.

Вони на роботі взяли відпустки за власний кошт, здійснять доставлення й передачу техніки українським колегам.

Ці мужні бійці пожежно-рятувальної служби взяли відпустки без фінансового забезпечення й у вільний від роботи час доставлять пожежні машини в Україну. Фото: ДПРС Латвії

Кількість людей не уточняється, але відомо, що рапорти про надання відпустки для виконання такої місії написали понад 100 співробітників служби. Задовольнили прохання не всім.

"В умовах активних бойових дій в Україні значення кожної допомоги стає все більш важливим. Передача техніки ДПРС суттєво допоможе рятувальникам у ліквідації наслідків обстрілів. Українські пожежники працюють у неймовірно важких умовах, щодня ризикуючи життям, тому кожна пожежна машина, яка надходить до України, – це не просто одиниця техніки, а символ надії", – зазначив заступник начальника пожежної служби полковник Яніс Грінбергс.

Моделі та марки машин не повідомляються, але на фото чітко проглядаються риси Iveco Eurocargo 140E24. Це – повнопривідна 4X4 машина з односкатними колесами та дворядною кабіною для екіпажу. Вона має потужність 240 кінських сил, які видає турбований двигун Tector із системою Common Rail.

Караван спецтранспорту до України з Риги проводили урочисто, бо це – братерська поміч. Фото: ДПРС Латвії

Машина економічна, попри свою спроможність у 14-тонній вантажності та повній масі 18 тонн, вона забезпечує економічну витрату палива. На трасі вона приблизно споживає 20-22 літри.

Відправлення такого каравану спецтранспорту до України є знаковим у прагненні латвійського народу допомогти українцям. Не випадково провести в дорогу караван прийшли міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс, керівники ДПСС та представники благодійної організації Tavi draugi та особовий склад чергової частини, що якраз звільнився з чергування.

Коли прийде караван в Україну не повідомляється, але зазвичай такі конвої "літерні", йдуть без затримок по всьому маршруту, в тому числі з пріоритетним позачерговим обслуговуванням на митно-прикордонних польських та українських пунктах пропуску