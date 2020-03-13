Царственная марка Rolls-Royce говорит о Dawn Silver Bullet Collection, что это дань уважения родстерам 20-х годов прошлого века. И уже сейчас называет иконой следующего десятилетия.

Одни эскизы автомобиля дают понять, что перед нами очередная "будущая классика", произведение автомобильного искусства, предназначенное для избранных. До объявления цен еще далеко, и кто-то в этот момент уже пытается связаться с офисом в Гудвуде, потому что готов расстаться с кругленькой суммой ради одного из 50 Rolls-Royce Dawn Silver Bullet.

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Кабриолет на имя Dawn получит особую версию в честь легендарных родстеров вековой давности. Rolls-Royce Dawn Silver Bullet (буквально, "Рассвет Серебряная пуля" с англ.) Является "воплощением безмятежного существования тех далеких дней в смелом, современном выражении, разработанном для сегодняшних нонконформистов и искателей удовольствий".

От обычного кабриолета Rolls-Royce Dawn родстер с коллекционной серии Silver Bullet отличают винтажные "холмы" Aero Cowling, позади сидений. Они устанавливаются вместо заднего дивана. Кроме того, Silver Bullet обеспечат титановым ветрозащитным экраном.

Rolls-Royce Dawn Silver Bullet будут красить в уникальные цвета, украшать лучшими материалами и обеспечат эксклюзивными колесами.

Фото: Rolls-Royce Dawn Silver Bullet Collection / Rolls-Royce

Ультралюксовий родстер будет выпущен лимитированной серией из 50 экземпляров, время появления и стоимость не названы, как и данные о силовой установке.

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