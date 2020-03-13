Царствена марка Rolls-Royce говорить про Dawn Silver Bullet Collection, що це данина поваги родстерам 20-х років минулого століття. І вже зараз називає іконою наступного десятиліття.

Самі лише ескізи автомобіля дають зрозуміти, що перед нами чергова "майбутня класика", витвір автомобільного мистецтва, призначений для обраних. До оголошення цін ще далеко, та хтось цієї миті вже намагається зв'язатись з офісом у Гудвуді, бо готовий розлучитись з кругленькою сумою заради одного з 50 Rolls-Royce Dawn Silver Bullet.

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Кабріолет на ім'я Dawn отримає особливу версію на честь легендарних родстерів вікової давнини. Rolls-Royce Dawn Silver Bullet (буквально, “Світанок Срібна куля” з англ.) є “втіленням безтурботного існування тих далеких днів в сміливому, сучасному вираженні, розробленому для сьогоднішніх нонконформістів і шукачів задоволень”.

Від звичайного кабріолета Rolls-Royce Dawn родстер з колекційної серії Silver Bullet відрізняють вінтажні “горби” Aero Cowling, позаду сидінь. Вони встановлюються замість заднього дивана. Крім того, Silver Bullet забезпечать титановим вітрозахисним екраном.

Rolls-Royce Dawn Silver Bullet будуть фарбувати в унікальні кольори, оздоблювати найкращими матеріалами та забезпечать ексклюзивними колесами.

Фото: Rolls-Royce Dawn Silver Bullet Collection / Rolls-Royce

Ультралюксовий родстер буде випущений лімітованою серією з 50 екземплярів, час появи та вартість не названі, як і данні про силову установку.

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