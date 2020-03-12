Розробникам фантастичних комп'ютерних ігор, типу Halo, варто зв'язатись з творцем цього приголомшливого авто.

Якщо одного дня ми зможемо дозволити собі автомобільну прогулянку Марсом або Місяцем, то найбільш придатним для цього транспортом буде Armortruck.

Принаймі три цивільних джипа сьогодні можуть похвалитись незвичайними формами, броньованим кузовом та відносно комфортним салоном. Мова про Inkas Sentry Civilian, Arquus Scarabee та Rezvani Tank. Та жоден з них не має такого ефектного вигляду, як Armortruck.

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За задумом автора, це “Незалежний мега-позашляховик, який може пересуватись будь-якою поверхнею, незалежно від наявності атмосфери, рельєфу чи небезпечного середовища”.

Фото: концепт Armortruck / Milen Ivanov

Броньований кузов, куленепробивні вікна та колеса, герметичний салон з автономною системою генерації кисню – що ще потрібно для виживання в агресивному середовищі? Навіть, якщо воно на планеті Земля.



Нажаль, перед нами лише деталізований концепт від дизайнера Milen Ivanov, але подібні речі все частіше втілюються в життя, тож не виключено, що знайдуться охочі реалізувати цей проект. Якщо не в металі, то хоча б у комп’ютерній грі.

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