Разработчикам фантастических компьютерных игр, типа Halo, стоит связаться с создателем этого потрясающего авто.

Если однажды мы сможем позволить себе автомобильную прогулку по Марсу или Луну, то наиболее подходящим для этого транспортом будет Armortruck.

По крайней мере три гражданских джипа сегодня могут похвастаться необычными формами, бронированным кузовом и относительно комфортным салоном. Речь о Inkas Sentry Civilian, Arquus Scarabee и Rezvani Tank. И ни один из них не имеет такого эффектного вида, как Armortruck.

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По замыслу автора, это "Независимый мега-внедорожник, который может передвигаться по любой поверхности, независимо от наличия атмосферы, рельефа или опасной среды".

Фото: концепт Armortruck / Milen Ivanov

Бронированный кузов, пуленепробиваемые окна и колеса, герметичный салон с автономной системой генерации кислорода – что еще нужно для выживания в агрессивной среде? Даже если она на планете Земля.

К сожалению, перед нами лишь детализированный концепт от дизайнера Milen Ivanov, но подобные вещи все чаще воплощаются в жизнь, поэтому не исключено, что найдутся желающие реализовать этот проект. Если не в металле, то хотя бы в компьютерной игре.

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