Серийный бронеавтомобиль "Новатор 2С" начал вывозить раненых с передовой

По сообщению производителя в ФБ-странице, автомобиль на базе СБА "Новатор" разрабатывался под конкретные миссии – оперативная эвакуация раненых из зон боевых действий или чрезвычайных ситуаций, оказание первоочередной медицинской помощи и транспортировки медицинского персонала.

Разработчики приложили все усилия для надежной защиты экипажа и раненых от огневого поражения и угрожающих внешних факторов в любых погодных условиях и на различных типах местности.

Читайте также Эвакуационный броневик "Новатор 2" сделали в специальной версии

"Главная задача санитарно-эвакуационного автомобиля – спасение жизни. Благодаря техническим характеристикам бронеавтомобиль дает возможность боевым медикам добираться до самых сложных участков и быстро и безопасно эвакуировать раненых. А установка специального медицинского оборудования позволяет оказывать неотложную помощь и стабилизировать состояние раненых непосредственно в автомобиле", – рассказывает гендиректор упомянутого предприятия Владислав Бельбас.

"Новатор 2С" способен осуществлять эвакуацию шести раненых в положении сидя или четырех в положении лежа. Для таких миссий в салоне смонтировали выдвижное место для транспортировки лежачего пациента с левого борта, рундуковую полку/скамейку справа.

Также разместили две откидные полки вверху вроде купейных, но не таких массивных. Они в пассивном состоянии опускаются вниз, а не вверх, и становятся мягкой спинкой для сидячих пассажиров. Для размещения лежачих раненых полка подвешивается на гибких ремнях (см. видео внизу).

Бронированная капсула с откидными лежаками для эвакуации 4 лежачих или 6 (3+3) сидячих раненых. Фото: Украинская бронетехника

Здесь немало пространства отведено для установки современного медицинского оборудования: дефибриллятора, аппарата ИВЛ, кислородной системы, мониторов жизненных показателей и тому подобное.

Все это компоновалось по рекомендациям армейских медиков, которые непосредственно работают на транспортировке раненых из фронтовой зоны. Благодаря таким подсказкам и советам разработчики интегрировали в комплектацию различные варианты медицинской аппаратуры – в соответствии с задачами и требованиями конкретного подразделения.

Благодаря этому удается осуществить быструю эвакуацию из "горячих" точек, оказывая необходимую помощь прямо в дороге.

Читайте также "Новатор" пострадал от дронов, но людей защитил

Усиленное шасси автомобиля Ford F-550 здесь сохранило свой оригинальный силовой потенциал, поскольку нет альтернативы проверенному временем и фронтовыми условиями 6,7-литровому турбодизельному двигателю Ford V8 Super мощностью 300 л.с. с крутящим моментом 996 Нм при 1600-2800 об/мин.

В санитарно-эвакуационном автомобиле сохранились присущие последней версии СБА "Новатор" автономная климатическая система, аппаратура навигации и крайне необходимая колесная технология Run-flat, позволяющая продолжать движение даже при повреждении шин.

Броневая ливрея кузова защищает от пуль 7,62 мм, выпущенных даже с 10-метрового расстояния. Днище уберегает от одновременного подрыва двух ручных гранат типа РГД-5 под днищем и колесом.