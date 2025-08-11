Серійний бронеавтомобіль "Новатор 2С" почав вивозити поранених з передової

За повідомленням виробника в ФБ-сторінці, автомобіль на базі СБА "Новатор" розроблявся під конкретні місії – оперативна евакуація поранених із зон бойових дій або надзвичайних ситуацій, надання першочергової медичної допомоги та транспортування медичного персоналу.

Розробники доклали усіх зусиль для надійного захисту екіпажу та поранених від вогневого ураження та загрозливих зовнішніх факторів у будь-яких погодних умовах і на різних типах місцевості.

"Головне завдання санітарно-евакуаційного автомобіля - порятунок життя. Завдяки технічним характеристикам бронеавтомобіль дає можливість бойовим медикам діставатися до найскладніших ділянок та швидко і безпечно евакуювати поранених. А встановлення спеціального медичного обладнання дозволяє надавати невідкладну допомогу та стабілізувати стан поранених безпосередньо в автомобілі", – розповідає гендиректор згаданого підприємства Владислав Бельбас.

"Новатор 2С" спроможний здійснювати евакуацію шести поранених у положенні сидячи або чотирьох в положенні лежачи. Для таких місій в салоні змонтували висувне місце для транспортування лежачого пацієнта з лівого борту, рундукову полицю/лавку праворуч.

Також розмістили дві відкидні полиці вгорі на кшталт купейних, але не таких масивних. Вони у пасивному стані опускаються донизу, а не вгору і стають м'якою спинкою для сидячих пасажирів. Для розміщення лежачих поранених полиця підвішується на гнучких ременях (див. відео внизу).

Броньована капсула з відкидними лежаками для евакуації 4 лежачих чи 6 (3+3) сидячих поранених. Фото: Українська бронетехніка

Тут чимало простору відведено для встановлення сучасного медичного обладнання: дефібрилятора, апарата ШВЛ, кисневої системи, моніторів життєвих показників тощо.

Все це компонувалося за рекомендаціями армійських медиків, котрі безпосередньо працюють на транспортуванні поранених з фронтової зони. Завдяки таким підказкам та порадам розробники інтегрували в комплектацію різні варіанти медичної апаратури — відповідно до завдань і вимог конкретного підрозділу.

Завдяки цьому вдається здійснити швидку евакуацію з "гарячих" точок, надаючи необхідну допомогу прямо в дорозі.

Підсилене шасі автомобіля Ford F-550 тут зберегло свій оригінальний силовий потенціал, оскільки немає альтернативи перевіреному часом та фронтовими умовами 6,7-літровому турбодизельному двигуну Ford V8 Super потужністю 300 к.с. з крутним моментом 996 Нм при 1600-2800 об./хв.

В санітарно-евакуаційному автомобілі збереглися притаманні останній версії СБА "Новатор" автономна кліматична система, апаратура навігації та вкрай необхідна колісна технологія Run-flat, що дозволяє продовжувати рух навіть при пошкодженні шин.

Броньова ліврея кузова захищає від куль 7,62 мм, випущених навіть з 10-метрової відстані. Днище вберігає від одночасного підриву двох ручних гранат типу РГД-5 під днищем та колесом.