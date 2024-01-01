Сервисные центры МВД прекратили прием экзаменов на "права" из-за технического сбоя

На сайте главного сервисного центра МВД появилось сообщение о внеплановых технических работах, из-за которых возможны перебои в предоставлении экзаменационных услуг.

Читайте также: На Волыни за 200 долларов продавали поддельные "права"

“В связи с внеплановыми техническими работами возможна задержка в предоставлении экзаменационных услуг в сервисных центрах МВД. О полноценном восстановлении работы сообщим дополнительно. Спасибо за понимание и приносим извинения за временные неудобства”, - сказано в сообщении официального тэлеграм канала главного сервисного центра МВД.

Напомним, что официально получить “права” становится все труднее. По информации главного сервисного центра МВД с начала 2025 года только 20,5% теоретических экзаменов пройдено с первой попытки, а практических – только 16%.