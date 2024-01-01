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Сервисные центры МВД прекратили прием экзаменов на "права" из-за технического сбоя

Когда будет восстановлена работа системы и сервисные центры МВД снова смогут принимать экзамены для получения "прав" пока неизвестно.
Из-за сбоя сервисные центры МВД прекратили прием экзаменов - Auto24
Евгений Гудущан
logo26 февраля, 15:20
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На сайте главного сервисного центра МВД появилось сообщение о внеплановых технических работах, из-за которых возможны перебои в предоставлении экзаменационных услуг.

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“В связи с внеплановыми техническими работами возможна задержка в предоставлении экзаменационных услуг в сервисных центрах МВД. О полноценном восстановлении работы сообщим дополнительно. Спасибо за понимание и приносим извинения за временные неудобства”, - сказано в сообщении официального тэлеграм канала главного сервисного центра МВД.

Напомним, что официально получить “права” становится все труднее. По информации главного сервисного центра МВД с начала 2025 года только 20,5% теоретических экзаменов пройдено с первой попытки, а практических – только 16%.

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