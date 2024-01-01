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Сервісні центри МВС припинили прийом екзаменів на "права" через технічний збій

Коли буде відновлена робота системи та сервісні центри МВС знову зможуть приймати екзамени для отримання "прав" наразі невідомо.
Через збій сервісні центри МВС припинили прийом екзаменів - Auto24
Євген Гудущан
logo26 лютого, 15:20
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На сайті головного сервісного центру МВС з’явилось повідомлення про позапланові технічні роботи, через які можливі перебої в наданні екзаменаційних послуг.

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“У зв'язку з позаплановими технічними роботами можлива затримка в наданні екзаменаційних послуг у сервісних центрах МВС. Про повноцінне відновлення роботи повідомимо додатково. Дякуємо за розуміння та перепрошуємо за тимчасові незручності”, - сказано у повідомленні офіційного телеграм каналу головного сервісного центру МВС.

Нагадаємо, що офіційно отримати “права” стає дедалі важче. За інформацією головного сервісного центру МВС з початку 2025 року лише 20,5% теоретичних іспитів пройдено з першої спроби, а практичних – тільки 16%.

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