Сервісні центри МВС припинили прийом екзаменів на "права" через технічний збій

На сайті головного сервісного центру МВС з’явилось повідомлення про позапланові технічні роботи, через які можливі перебої в наданні екзаменаційних послуг.

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“У зв'язку з позаплановими технічними роботами можлива затримка в наданні екзаменаційних послуг у сервісних центрах МВС. Про повноцінне відновлення роботи повідомимо додатково. Дякуємо за розуміння та перепрошуємо за тимчасові незручності”, - сказано у повідомленні офіційного телеграм каналу головного сервісного центру МВС.

Нагадаємо, що офіційно отримати “права” стає дедалі важче. За інформацією головного сервісного центру МВС з початку 2025 року лише 20,5% теоретичних іспитів пройдено з першої спроби, а практичних – тільки 16%.