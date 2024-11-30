Северокорейская самоходная установка Bulsae-4 была поражена украинским дроном

Уничтожение системы Bulsae-4 еще раз подтвердило, что северокорейская военная техника находится на вооружении российской армии. Об этом со ссылкой на видеозапись уничтожения системы Bulsae-4 от подразделения беспилотных летательных аппаратов бригады "Ветровки" рассказывает Euromaidan Press.

Речь идет о том, что с конца 2023 года украинские силы обнаружили фрагменты северокорейских ракет в нескольких регионах, а спутниковые изображения показали увеличение поставок оружия из Северной Кореи в Россию железнодорожными и морскими путями. Нынешнее уничтожение системы Bulsae-4 добавляет доказательств того, что в руках россиян есть еще и колесная бронированная северокорейская военная техника.

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Правда, пока не выяснено, чьими экипажами укомплектованы такие машины. Это могут быть как российские, так и северокорейские военные. Но факт поражения неоспорим, поскольку на видео хорошо видно уничтожение не только ракетного комплекса, но и нескольких российских автомобилей – Урал-4320 и КАМАЗ оккупантов.

Зона поражения от ракет Bulsae-4 простирается на 10-25 километров и поражает цели вне прямой видимости. Однако на этом практически вся информация по машине завершается, поскольку детальные характеристики Bulsae-4 неизвестны из-за полного отсутствия официальных данных.

Из отдельных фотоснимков парадного показа можно понять, что дальнобойный самоходный ПТРК с 8-зарядной кассетой ракет базируется на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6х6 или на легком шасси с колесной формулой 4х4. Он маневренный и малозаметный, имеет возможность атаковать с безопасного для себя расстояния.

Как бы он не маскировался в складках местности харьковских рельефов, наши операторы беспилотных систем его обнаружили и обезвредили. Вероятно, с экипажем в полном составе, поскольку этот комплекс быстро двигался.

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Этот факт не подвергают сомнению даже эксперты российского издания "Военный осведомитель", которые провели собственное исследование видеосюжета с объектива украинского FPV-дрона.

"По крайне низкокачественным кадрам трудно делать вывод, однако характерная трехосность, которой не обладает отечественная бронетехника, а также защитная пластина над башенным модулем, оставляет мало простора для сомнений".

Россияне провели собственное исследование и сделали вывод – поражена северокорейская ПТРК Bulsae-4 M2018 6×6. Скриншот: Авто24

Таким образом, россияне сами не только признали, но и подтвердили присутствие на российско-украинском военном театре действий северокорейской техники, которую украинские воины шикарно обезвреживают.