Північнокорейська самохідна установка Bulsae-4 була вражена українським дроном

Знищення системи Bulsae-4 ще раз підтвердило, що північнокорейська військова техніка перебуває на озброєнні російської армії. Про це з посиланням на відеозапис знищення системи Bulsae-4 від підрозділу безпілотних літальних апаратів бригади "Ветровки" розповідає Euromaidan Press.

Йдеться про те, що з кінця 2023 року українські сили виявили фрагменти північнокорейських ракет у кількох регіонах, а супутникові зображення показали збільшення постачання зброї з Північної Кореї до Росії залізничними та морськими шляхами. Нинішнє знищення системи Bulsae-4 додає доказів того, що в руках росіян є ще й колісна броньована північнокорейська військова техніка.

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Щоправда, поки не з’ясовано, чиїми екіпажами укомплектовані такі машини. Це можуть бути як російські, так і північнокорейські військові. Але факт ураження незаперечний, оскільки на відео добре видно знищення не лише ракетного комплексу, але й кількох російських автомобілів – Урал-4320 та КАМАЗ окупантів.

Зона ураження від ракет Bulsae-4 простягається на 10-25 кілометрів й вражає цілі поза межами прямої видимості. Однак на цьому практично вся інформація по машині завершується, оскільки детальні характеристики Bulsae-4 невідомі через повну відсутність офіційних даних.

З окремих фотознімків парадного показу можна зрозуміти, що далекобійний самохідний ПТРК з 8-зарядною касетою ракет базується на шасі північнокорейського колісного бронетранспортера М-2010 з колісною формулою 6х6 або на легкому шасі з колісною формулою 4х4. Він маневровий та малопомітний, має можливість атакувати з безпечної для себе відстані.

Як би він не маскувався в складках місцевості харківських рельєфів, наші оператори безпілотних систем його виявили й знешкодили. Ймовірно, з екіпажем у повному складі, оскільки цей комплекс швидко рухався.

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Цей факт не піддають сумніву навіть експерти російського видання «Военный осведомитель», котрі провели власне дослідження відеосюжету з об'єктива українського FPV-дрона.

"По крайне низкокачественным кадрам тяжело делать вывод, однако характерная трехосность, которой не обладает отечественная бронетехника, а также защитная пластина над башенным модулем, оставляет мало простора для сомнений".

Росіяни провели власне дослідження і зробили висновок – вражена північнокорейська ПТРК Bulsae-4 M2018 6×6. Скриншот: Авто24

Таким чином, росіяни самі не тільки визнали, але й підтвердили присутність на російсько-українському воєнному театрі дій північнокорейської техніки, яку українські воїни влучно знешкоджують.