Цистерны украинского производителя получили шасси Scania

Машины приобретены для обновления автопарка кластеров "Николаевский", "Центральный", "Чигирин" и "Каменец-Подольский". Они будут работать на подвозе светлых нефтепродуктов из базовых терминалов непосредственно в хозяйства. Об этом рассказывается на сайте агрофирмы.

Таким образом, планируется улучшить логистику агропроизводства компании, поскольку от своевременного подвоза и заправки агротехники во время выполнения сельскохозяйственных работ зависит своевременный сбор и транспортировка урожая, продуктов переработки и тому подобное.

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"Вместимость новых топливозаправщиков составляет 10 кубических метров, что вдвое превышает показатели аналогичной техники старого образца. Соответственно обновление автопарка приведет к уменьшению расхода топлива при транспортировке и сокращению количества выездов на базу для заправки техники", – отметил директор по агропроизводству НИБУЛОНа Олег Веселов.

И хотя модель Scania в сообщении не указывается, по фото видно, что это Scania P 280B 4x2 с кузовной надстройкой компании "Эверласт", ведущего украинского производителя цистерн различного назначения. В данном случае речь идет о двухсекционном транспортном резервуаре для одновременной перевозки различных типов/марок моторного топлива.

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Обычно на такие топливные цистерны "Эверласт" нарезает по собственным лекалам, выгибает и варит листы из низколегированной конструкционной стали 09Г2С. Соответствующую фурнитуру и оборудование берет у ведущих мировых производителей, частично изготавливает сам.

Здесь стоит отметить, что приверженность транспортников НИБУЛОНа к грузовикам бренда Scania довольно ощутима (см. видео ниже). Только в нынешнем году компания для повышения эффективности перевозок заключила соглашение на приобретение 76 грузовых автомобилей этого бренда.