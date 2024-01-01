В коммерческом разминировании машина FAE PT-300 D:MINE лишней не будет

Это не премьерная модель, она уже хорошо известна в пиротехнических подразделениях ГСЧС и имеет положительные отзывы у специалистов. Однако ее появление в экспозиции АВТЕК на выставочном подиуме привлекло внимание, поскольку параллельно с государственными структурами разминирования на стартовых позициях уже стоит коммерческое разминирование.

По оценкам Всемирного банка, суммарная стоимость процедур разминирования в Украине составит $37 млрд. Это новая ниша, под которую создаются, сертифицируются новые предприятия различных форм собственности. Работы хватит на долгие годы: почти 174 тыс. кв. км территории Украины заминировано, что более 28% ее площади.

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Примеры коммерческого разминирования уже есть. Скажем, компания НИБУЛОН, имея около 5,5 тысяч гектаров заминированных полей, создала собственный департамент, который был сертифицирован как оператор противоминной деятельности. Компания привлекла грант от немецкого правительственного инвестиционного фонда DEG в размере 4.8 млн евро на закупку специального оборудования и четырех машин разминирования.

Показанная на выставке итальянская машина имеет хорошие рабочие характеристики. Она происходит от гражданской версии мульчера FAE PT-300 (см. видео ниже). В лесном хозяйстве на подготовки площадей под новые насаждения, аграрном производстве на освоении новых земель ей не существует альтернативы – очень качественно и, главное, быстро зачищает территорию.



В гуманитарном разминировании эти свойства переработанной гражданской модели в пиротехническую также под силу, хотя работает во вредной среде. Если ходовая база и силовая линия здесь сохранились от предыдущей версии, то в пиротехническом исполнении потребность в кабине отпала, там полностью дистанционное управление.

Правда, оригинальная заводская версия по подсказке пиротехников ГСЧС прошла у инженеров АВТЕК некоторые усовершенствования. Появилась боковая, фронтальная защита решеток в надстройке моторной ниши. Зашиты стальными листами боковины гусеничных тележек ходовой. Об этом редакция Авто24 рассказывала в мае.

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Ничего подобного в оригинальной версии завода-производителя на моторном модуле и ходовой не увидишь. Конечно, это сделало машину немного массивнее, но на операционных характеристиках такая модификация не скажется.

Машина разминирования PT-300 D:MINE оснащается дизельным двигателем Caterpillar мощностью 275 л.с. Она в габаритах практически не отличается от мульчера, имеет длину 4950 мм (с навеской 6500 мм), ширину по гусеницам – 2360 мм.

Несмотря на собственную 12-тонную массу и дополнительный вес от бронестали, давление на грунт со стандартной версии в 0,34-0,35 кг/см2 выросло максимум до 0,36-0,37 кг/см2.

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"Машина имеет два рабочих органа – фрезу и ротор с цепными молотками, что делает процесс разминирования эффективным и безопасным. По требованию заказчика, мы установили дополнительную защиту от повреждений обломками мин и других боеприпасов, чтобы обеспечить безопасность в работе", – отмечают в АВТЕК.

Машина может эффективно расчищать территорию от противопехотных и противотанковых мин со скоростью 6,5 км/ч.