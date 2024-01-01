В комерційному розмінуванні машина FAE PT-300 D:MINE зайвою не буде

Це не прем’єрна модель, вона уже добра знана у піротехнічних підрозділах ДСНС і має схвальні відгуки у спеціалістів. Однак її поява в експозиції АВТЕК на виставковому подіумі привернула увагу, оскільки паралельно з державними структурами розмінування на стартових позиціях вже стоїть комерційне розмінування.

За оцінками Світового банку, сумарна вартість процедур розмінування в Україні складе $37 млрд. Це нова ніша, під яку створюються, сертифікуються нові підприємства різних форм власності. Роботи вистачить на довгі роки: майже 174 тис. кв. км території України заміновано, що понад 28% її площі.

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Приклади комерційного розмінування вже є. Скажімо, компанія НІБУЛОН, маючи близько 5,5 тисяч гектарів замінованих полів, створила власний департамент, який було сертифіковано як оператора протимінної діяльності. Компанія залучила грант від німецького урядового інвестиційного фонду DEG у розмірі 4.8 млн євро на закупку спеціального обладнання та чотирьох машин розмінування.

Показана на виставці італійська машина має гарні робочі характеристики. Вона походить від цивільної версії мульчера FAE PT-300 (див. відео нижче). В лісовому господарстві на підготовки площ під нові насадження, аграрному виробництві на освоєнні нових земель їй не існує альтернативи – дуже якісно і, головне, швидко зачищає територію.



В гуманітарному розмінуванні ці властивості переробленій цивільній моделі в піротехнічну також під силу, хоча працює в шкідливому середовищі. Якщо ходова база та силова лінія тут збереглися від попередньої версії, то в піротехнічному виконанні потреба в кабіні відпала, там повністю дистанційне управління.

Щоправда, оригінальна заводська версія за підказкою піротехніків ДСНС пройшла в інженерів АВТЕК деякі удосконалення. З’явився боковий, фронтальний захист решіток в надбудові моторної ніші. Зашиті сталевими листами боковини гусеничних візків ходової. Про це редакція Авто24 розповідала у травні.

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Нічого подібного в оригінальній версії заводу-виробника на моторному модулі та ходовій не побачиш. Звісно, це зробило машину трохи масивнішою, але на операційних характеристиках така модифікація не позначиться.

Машина розмінування PT-300 D:MINE оснащується дизельним двигуном Caterpillar потужністю 275 к.с. Вона в габаритах практично не відрізняється від мульчера, має довжину 4950 мм (з навіскою 6500 мм), ширину по гусеницях — 2360 мм.

Попри власну 12-тонну масу та додаткову вагу від бронесталі, тиск на ґрунт зі стандартної версії в 0,34-0,35 кг/см2 зріс максимум до 0,36-0,37 кг/см2.

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"Машина має два робочі органи — фрезу та ротор з ланцюговими молотками, що робить процес розмінування ефективним та безпечним. На вимогу замовника, ми встановили додатковий захист від пошкоджень уламками мін та інших боєприпасів, щоб забезпечити безпеку у роботі", – зазначають в АВТЕК.

Машина може ефективно розчищати територію від протипіхотних та протитанкових мін зі швидкістю до 6,5 км/год.