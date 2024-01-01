Цистерни українського виробника отримали шасі Scania

Машини придбано для оновлення автопарку кластерів "Миколаївський ", "Центральний", "Чигирин" та "Кам’янець-Подільський". Вони працюватимуть на підвезенні світлих нафтопродуктів з базових терміналів безпосередньо в господарства. Про це розповідається на сайті агрофірми.

Таким чином, планується покращити логістику агровиробництва компанії, оскільки від своєчасного підвезення й заправки агротехніки під час виконання сільськогосподарських робіт залежить вчасне збирання й транспортування урожаю, продуктів перероблення тощо.

Читайте також В комерційному розмінуванні машина FAE PT-300 D:MINE зайвою не буде

"Місткість нових паливозаправників становить 10 кубічних метрів, що удвічі перевищує показники аналогічної техніки старого зразка. Відповідно оновлення автопарку призведе до зменшення витрат палива при транспортуванні та скорочення кількості виїздів на базу для заправки техніки", – зазначив директор з агровиробництва НІБУЛОНу Олег Веселов.

І хоча модель Scania в повідомленні не вказується, з фото видно, що це Scania P 280B 4x2 з кузовною надбудовою компанії "Еверласт", провідного українського виробника цистерн різного призначення. У цьому випадку мова йде про двосекційний транспортний резервуар для одночасного перевезення різних типів/марок моторного палива.

Читайте також Scania пропонує на вибір звичайну чи броньовану кабіну

Зазвичай на такі паливні цистерни "Еверласт" нарізає по власних лекалах, вигинає та варить з листів низьколегованої конструкційної сталі 09Г2С. Відповідну фурнітуру та обладнання бере у провідних світових виробників, частково виготовляє сам.

Тут варто додати, що прихильність транспортників НІБУЛОНу до вантажівок бренду Scania доволі відчутна (див. відео нижче). Тільки в нинішньому році компанія для підвищення ефективності перевезень уклала угоду на придбання 76 вантажних автомобілів цього бренду.