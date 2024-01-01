Shell покажет грузовик будущего, похожий на Tesla Semi

Модель 3.0 впервые была показана в январе 2024 года. Это премьерная версия, разработанная за пределами США. Автомобиль призван доказать, что системы дизельного привода для грузовиков еще далеки от совершенства. О новинке рассказывает eurotransport.de.

В целом Shell запустила инициативу Starship в США в 2018 году. Целью является повышение эффективности работы ДВС и уменьшение потребления топлива в коммерческом автомобильном транспорте. Концептуальный грузовик Shell Starship 3.0 Hybrid базируется на моделях Starship 1.0 и Starship 2.0.

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Первое и второе поколение Shell Starship значительно улучшили экономию топлива и увеличили эффективность грузовых тонн во время демонстрационных пробегов. Shell Starship 3.0 Natural Gas (NG) создан на основе этого успеха с двигателем Cummins X15 на природном газе. Нынешний Shell Starship 3.0 Hybrid базируется на этой концепции.

Мегагрузовик Starship 3.0 Hybrid от Shell покажут на выставке "Автомеханика". Фото: Shell

Испытания предыдущей версии Starship 3.0 проводили на западном побережье США. В движение его приводил двигатель упомянутый выше Cummins X15N, работающий на возобновляемом природном газе.

Он тянул полностью загруженный прицеп по 1350-километровому маршруту через Калифорнию, а инженеры измеряли эффективность грузовых тонн, используя тонно-мили перевезенных грузов на килограмм выбросов CO 2 .

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Показатели контролировал Североамериканский совет по эффективности грузовых перевозок (NACFE). Результаты достигли 2,54 раза большей эффективности грузовых тонн по сравнению со средним показателем в США.

Сейчас Shell заключила партнерство с китайским производителем грузовиков FAW для Starship 3.0 Hybrid. Грузовик оснащен системой FAW Advanced Hybrid Power и работает на биодизеле Shell для дальнейшего снижения выбросов углерода. Демонстрационная поездка с Shell Starship 3.0 Hybrid уже состоялась в Китае.

Аэродинамически оптимизированная кабина Starship 3.0 Hybrid для должна была бы уменьшить потребление топлива. Фото: Shell

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Кроме двигателя, работающего на природном газе/биогазе, тягач использовал облегченные, аэродинамические шины с низким сопротивлением качению. Он работает на низковязком моторном масле для природного газа Shell Rotella и трансмиссионных и осевых маслах Shell Spirax.

"Каждое поколение Starship показывает нашим нынешним и будущим клиентам, что мы ведем усилия по расширению возможностей автопарков реальными данными, которые помогут им принимать решения по уменьшению выбросов. Shell Starship является испытательным полигоном того, как совместная работа в отрасли может проложить путь к более устойчивым решениям", – сказал генеральный менеджер Shell Commercial Road Transport Lubricants Том Мюллер.