Shell покаже вантажівку майбутнього, схожу на Tesla Semi

Модель 3.0 вперше була показана у січні 2024 року. Це прем'єрна версія, розроблена за межами США. Автомобіль покликаний довести, що системи дизельного приводу для вантажівок ще далекі від досконалості. Про новинку розповідає eurotransport.de.

Загалом Shell запустила ініціативу Starship в США у 2018 році. Метою є підвищення ефективності роботи ДВЗ та зменшення споживання палива в комерційному автомобільному транспорті. Концептуальна вантажівка Shell Starship 3.0 Hybrid базується на моделях Starship 1.0 і Starship 2.0.

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Перше та друге покоління Shell Starship значно покращили економію палива та збільшили ефективність вантажних тонн під час демонстраційних пробігів. Shell Starship 3.0 Natural Gas (NG) створений на основі цього успіху з двигуном Cummins X15 на природному газі. Нинішній Shell Starship 3.0 Hybrid базується на цій концепції.

Мегавантажівку Starship 3.0 Hybrid від Shell покажуть на виставці "Автомеханіка". Фото: Shell

Випробування попередньої версії Starship 3.0 проводили на західному узбережжі США. В рух його приводив двигун згаданий вище Cummins X15N, що працює на відновлюваному природному газі.

Він тягнув повністю завантажений причіп по 1350-кілометровому маршруту через Каліфорнію, а інженери вимірювали ефективність вантажних тонн, використовуючи тонномилі перевезених вантажів на кілограм викидів CO 2 .

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Показники контролювала Північноамериканська рада з ефективності вантажних перевезень (NACFE). Результати досягли 2,54 раза більшої ефективності вантажних тонн порівняно з середнім показником у США.

Нині Shell уклала партнерство з китайським виробником вантажівок FAW для Starship 3.0 Hybrid. Вантажівка оснащена системою FAW Advanced Hybrid Power і працює на біодизелі Shell для подальшого зниження викидів вуглецю. Демонстраційна поїздка з Shell Starship 3.0 Hybrid вже відбулася в Китаї.

Аеродинамічно оптимізована кабіна Starship 3.0 Hybrid для мала б зменшити споживання палива. Фото: Shell

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Окрім двигуна, що працює на природному газі/біогазі, тягач використав полегшені, аеродинамічні шини з низьким опором коченню. Він працює на низьков’язкій моторній оливі для природного газу Shell Rotella та трансмісійних і осьових оливах Shell Spirax.

"Кожне покоління Starship показує нашим нинішнім і майбутнім клієнтам, що ми ведемо зусилля з розширення можливостей автопарків реальними даними, які допоможуть їм приймати рішення щодо зменшення викидів. Shell Starship є випробувальним полігоном того, як спільна робота в галузі може прокласти шлях до більш стійких рішень", – сказав генеральний менеджер Shell Commercial Road Transport Lubricants Том Мюллер.