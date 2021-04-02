Компания Continental с января этого года предоставляет 5-летний срок гарантии на шины, приобретенные в Украине.

Концерн Continental AG, имея 150-летний опыт производства в автомобильной отрасли, а также огромный опыт по производству шин, с первого января этого года (01.01.2021) предоставляет рекордную гарантию производителя на шины, которая действует в течение 5 лет (60 месяцев). Эта гарантия распространяется на шины для легковых, малотоннажных и грузовых автомобилей. Она действует с даты изготовления шин, и распространяется на изделия, приобретенные на территории Украины после 01.01.2021.

Пятилетняя гарантия на шины Continental распространяется на дефекты шин, которые возникли во время их эксплуатации по вине производителя. Теоретически причиной дефектов/повреждений могут быть недостатки конструкционного, производственного характера или недостаточного качества сырья, из которого изготовлены шины.

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Предоставление 5-летней гарантии – это огромный шаг вперед, так как на резину шин и другие их составляющие в процессе эксплуатации действуют большие нагрузки – как механические, так и температурные. В таких условиях заставить составляющие элементы шины не стареть, то есть не терять свои свойства и сохранять заложенные в них параметры работы, очень сложно. Но благодаря огромному опыту производства шин, разработке современных резиновых смесей, использованию высокотехнологичных конструкционных материалов, шины Continental сейчас имеют уникальные свойства, которые сохраняются в течение длительного периода. Это существенное достижение, которое позволяет автовладельцам быть уверенными в надежности и безопасности шин Continental, даже если они мало эксплуатируют свои автомобили или эксплуатируют их в сложных условиях.

Как отметил Степан Иваник, региональный менеджер Continental по продаже шин в Украине: “Наши продукты сочетают в себе новейшие технологии в шинном производстве и высокое качество продукции, отвечающие всем европейским и мировым требованиям относительно их долговечности, прочности и надежности, обеспечивая транспортным средствам высокий уровень активной безопасности".

Для лучшего понимания, что именно стоит за пятилетней гарантией на шины Continental приведем лишь несколько цифр. Безопасность – наш главный приоритет. Все нововведения Continental перед тем, как вводятся в серийное производство проходят интенсивные ресурсные испытания и испытания в критических режимах на тестовых полигонах и в лабораториях. Ежегодно более 140 тысяч шин преодолевают в рамках исследований почти 200 миллионов километров.

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Международная команда профессиональных водителей-испытателей выполняет более 67 тысяч испытаний (в рамках этих опытов пробег составляет 5000 земных экваторов), прежде чем любое инновационное решение получит путевку в жизнь. Именно такой подход гарантирует, что на рынок всегда выводятся продукты с максимальным уровнем безопасности, комфорта и надежности.

Концерн Continental вывел испытания шин на новый уровень, создав автоматизированный закрытый испытательный центр АИБА (AIBA) для анализа тормозных характеристик шин, который можно посетить виртуально.

В рамках полностью автоматизированного процесса, который осуществляется в помещении на полигоне Contidrom в Германии, испытательный автомобиль без водителя разгоняется до необходимой скорости (максимальная 120 км/ч). Этот автомобиль находится на испытательной установке с гидравлическим приводом стандартизированных переменных лент, которые имитируют различные дорожные покрытия. Опыты можно проводить круглый год на мокром, сухом и даже обледенелом покрытии. Проведение испытаний не зависит от фактических погодных условий, поэтому специалисты компании Continental могут организовать самый точный в мире процесс испытаний тормозных характеристик и улучшить степень повторяемости до 70%. Это позволяет гарантировать отличные тормозные свойства шин Continental при любой погоде.

Continental испытывает шины более тщательно, чем любая другая компания. Но этого пока недостаточно: важно, чтобы шины также хорошо работали в независимых тестах. И они этого достигают: шины Continental регулярно оцениваются лучшими независимыми специалистами в беспристрастных испытаниях. Continental много раз были признаны лучшей маркой шин года немецкой ассоциацией автомобилистов ADAC и известными журналами, включая AutoBild, AutoZeitung. В 653 независимых тестах, проведенных с 2007 года различными СМИ, включая украинские в партнерстве с Tyres Testing Group шины компании Continental 511 раз получили высокие оценки, что демонстрирует уровень успеха 78%.

Возвращаясь к гарантии, стоит отметить, что в некоторых случаях, вредных для состояния шин, она не работает. Например, в случаях, когда имеют место признаки нарушения транспортировки, хранения и эксплуатации шин, а также: