Компанія Continental з січня цього року надає 5-ти річний термін гарантії на шини, придбані в Україні.

Концерн Continental AG, маючи 150-річний досвід виробництва у автомобільній галузі, а також величезний досвід з виробництва шин, з першого січня цього року (01.01.2021) надає рекордну гарантію виробника на шини, яка діє протягом 5 років (60 місяців). Ця гарантія розповсюджується на шини до легкових, малотонажних та вантажних автомобілів. Вона діє з дати виготовлення шин, і поширюється на вироби, придбані на території України після 01.01.2021.

П’ятирічна гарантія на шини Continental поширюється на дефекти шин, які виникли під час їх експлуатації з вини виробника. Теоретично причиною дефектів/пошкоджень можуть бути недоліки конструкційного, виробничого характеру чи недостатньої якості сировини, з якої виготовлено шини.

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Надання 5-річної гарантії – це величезний крок вперед, тому що на гуму шин та інші їх складові в процесі експлуатації діють величезні навантаження – як механічні, так і температурні. В таких умовах змусити складові елементи шини не старіти, тобто не втрачати свої властивості і зберігати закладені в них параметри роботи, дуже складно. Але завдяки величезному досвіду виробництва шин, розробці сучасних гумових сумішей, використанню високотехнологічних конструкційних матеріалів, шини Continental наразі мають унікальні властивості, які зберігаються протягом тривалого періоду. Це суттєве досягнення, яке дозволяє автовласникам бути впевненими у надійності й безпеці шин Continental, навіть якщо вони мало експлуатують свої автомобілі або експлуатують їх в складних умовах.

Як відмітив Степан Іваник, регіональний менеджер Continental з продажу шин в Україні: “Наші продукти поєднують в собі найновіші технології в шинному виробництві та найвищу якість продукції, що відповідають всім європейським та світовим вимогам щодо їх довговічності, міцності та надійності, забезпечуючи транспортним засобам високий рівень активної безпеки”.

Для кращого розуміння, що саме стоїть за п'ятирічною гарантією на шини Continental наведемо лише кілька цифр. Безпека – наш головний пріоритет. Усі нововведення Continental перед тим, як запроваджуються у серійне виробництво, проходять інтенсивні ресурсні випробування та випробування у критичних режимах на тестових полігонах та у лабораторіях. Кожного року понад 140 тисяч шин долають в рамках досліджень майже 200 мільйонів кілометрів.

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Міжнародна команда професійних водіїв-випробувачів виконує понад 67 тисяч випробувань (в рамках цих дослідів пробіг становить 5000 земних екваторів), перш ніж будь-яке інноваційне рішення отримає путівку в життя. Саме такий підхід гарантує, що на ринок завжди виводяться продукти з максимальним рівнем безпеки, комфорту і надійності.

Концерн Continental вивів випробування шин на новий рівень, створивши автоматизований закритий випробувальний центр АІБА (AIBA) для аналізу гальмівних характеристик шин, який можна відвідати віртуально.

В рамках повністю автоматизованого процесу, який здійснюється в приміщенні на полігоні Contidrom в Німеччині, випробувальний автомобіль без водія розганяється до необхідної швидкості (максимальна 120 км/год). Цей автомобіль знаходиться на випробувальній установці з гідравлічним приводом стандартизованих змінних стрічок, які імітують різноманітні дорожні покриття. Досліди можна проводити цілий рік на мокрому, сухому і навіть обмерзлому покритті. Проведення випробувань не залежить від фактичних погодних умов, тому спеціалісти компанії Continental можуть організувати найточніший в світі процес випробувань гальмівних характеристик і покращити ступінь повторюваності до 70%. Це дозволяє гарантувати чудові гальмівні властивості шин Continental за будь-якої погоди.

Continental випробовує шини більш ретельно, ніж будь-яка інша компанія. Але цього поки недостатньо: важливо, щоб шини також добре працювали в незалежних тестах. І вони цього досягають: шини Continental регулярно оцінюються найкращими незалежними спеціалістами у неупереджених випробуваннях. Continental багато разів були визнані найкращою маркою шин року німецькою асоціацією автомобілістів ADAC та відомими журналами, включаючи AutoBild, AutoZeitung. У 653 незалежних тестах, проведених з 2007 року різноманітними ЗМІ, включно з українськими в партнерстві з Tyres Testing Group шини компанії Continental 511 разів отримали найвищі оцінки, що демонструє рівень успіху 78%.

Повертаючись до гарантії, варто зазначити, що в деяких випадках, шкідливих для стану шин, вона не працює. Наприклад, у випадках, коли мають місце ознаки порушення транспортування, зберігання і експлуатації шин, а також: