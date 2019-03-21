До следующей зимы есть время заказать комплект таких чехлов для своего автомобиля.

Колесные "носки" созданы для улучшения сцепления на заснеженной и обледенелой дороге. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными цепями для колес.

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На торговых площадках в сети можно найти "носки" для колес автомобиля – так называемые Snow Socks. Они улучшают сцепление на зимней дороге при движении на скоростях до 50 км/ч.

Фото: снежные "носки" для колес Shark Snow Socks / Amazon

Производители утверждают, что такие чехлы работают не менее эффективно, чем традиционные цепи, однако лишены недостатков аксессуара из металла – они не создают дополнительных вибраций и шума, не влияют на клиренс, а не запутываются и не несут риска повредить автомобиль. При этом их достаточно просто установить.

"Носки" выпускаются для автомобилей различных классов, а их размер влияет на стоимость. Стоят Snow Socks от 33 до 100 долларов.

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