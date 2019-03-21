До наступної зими є час замовити комплект таких чохлів для свого автомобіля.

Колісні “шкарпетки” створені для поліпшення зчеплення на засніженій та зледенілій дорозі. Вони мають ряд переваг, порівняно зі звичними ланцюгами для коліс.

Дивіться також: Українець побудував унікальний Lanos для бездоріжжя: відео

На торгових майданчиках у мережі можна знайти “шкарпетки” для коліс автомобіля – так звані Snow Socks. Вони покращують зчеплення на зимовій дорозі при руху на швидкостях до 50 км/год.

Фото: снігові “шкарпетки” для коліс Shark Snow Socks / Amazon

Виробники стверджують, що такі чохли працюють не менш ефективно, ніж традиційні ланцюги, однак позбавлені недоліків аксесуару з металу – вони не створюють додаткових вібрацій та шуму, не впливають на кліренс, не заплутуються і не несуть ризику пошкодити автомобіль. При цьому їх досить просто встановити.



“Шкарпетки” випускаються для автомобілів різних класів, а їхній розмір впливає на вартість. Коштують Snow Socks від 33 до 100 доларів.

Також цікаво: Весна-2019: чи варто міняти шини на літні