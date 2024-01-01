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Школа водителей беспилотных наземных роботов уже формирует группы

На базе одного из учебных центров Минобороны Украины начинает работу школа подготовки операторов беспилотных наземных роботизированных комплексов.
Создана школа водителей беспилотных наземных роботов - Auto24

ФОТО: Минобороны Украины|

За джойстики пультов дистанционного управления наземными дронами возьмутся профессионалы

Валентин Ожго
logo22 ноября, 09:31
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В системе Вооруженных Сил Украины, говорится на странице Генштаба ВСУ, это первый центр, где будут готовить специалистов широкого профиля. Выпускники центра научатся управлять колесными и гусеничными машинами в условиях фронтовой зоны, в т.ч. под огнем врага.

Операторы попутно будут получать навыки специалиста по обслуживанию и мелкому ремонту таких машин. Также они пройдут курс огневой подготовки, саперного дела, поскольку парки роботизированных машин будут иметь различные платформы, в т.ч. с пулеметными, гранатометными модулями.

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При содействии инструкторов фонда Дигнитас Dignitas Fund военнослужащие проходят подготовку на около 10 различных видах беспилотных наземных роботизированных комплексов – логистических, специальных и инженерных.

"Обучение операторов БпНК происходит по четко определенной программе с получением соответствующей военно-учетной специальности. Для обеспечения надлежащего и качественного уровня их подготовки созданы специализированные программные средства и используются тренировочные образцы БпНК", – отметил начальник Управления инновационной деятельности Вооруженных Сил Украины полковник Виталий Добрянский.

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Таким образом будущие специалисты овладеют практическими и теоретическими навыками по разработанной программе. Это новая военно-учетная специальность. До нынешнего времени водителями наземных роботов-дронов были самоучки.

Сейчас работа по подготовке специалистов такого профиля поставлена на профессиональную основу. Выпускники получат соответствующие документы, которые подтвердят их квалификацию.

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