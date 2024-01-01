Школа водителей беспилотных наземных роботов уже формирует группы

В системе Вооруженных Сил Украины, говорится на странице Генштаба ВСУ, это первый центр, где будут готовить специалистов широкого профиля. Выпускники центра научатся управлять колесными и гусеничными машинами в условиях фронтовой зоны, в т.ч. под огнем врага.

Операторы попутно будут получать навыки специалиста по обслуживанию и мелкому ремонту таких машин. Также они пройдут курс огневой подготовки, саперного дела, поскольку парки роботизированных машин будут иметь различные платформы, в т.ч. с пулеметными, гранатометными модулями.

Читайте также Отечественные роботизированные машины могут эвакуировать, минировать и даже убивать

При содействии инструкторов фонда Дигнитас Dignitas Fund военнослужащие проходят подготовку на около 10 различных видах беспилотных наземных роботизированных комплексов – логистических, специальных и инженерных.

"Обучение операторов БпНК происходит по четко определенной программе с получением соответствующей военно-учетной специальности. Для обеспечения надлежащего и качественного уровня их подготовки созданы специализированные программные средства и используются тренировочные образцы БпНК", – отметил начальник Управления инновационной деятельности Вооруженных Сил Украины полковник Виталий Добрянский.

Читайте также Роботизированные тракторы должны выйти на украинские поля

Таким образом будущие специалисты овладеют практическими и теоретическими навыками по разработанной программе. Это новая военно-учетная специальность. До нынешнего времени водителями наземных роботов-дронов были самоучки.

Сейчас работа по подготовке специалистов такого профиля поставлена на профессиональную основу. Выпускники получат соответствующие документы, которые подтвердят их квалификацию.