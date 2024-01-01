Школа водіїв безпілотних наземних роботів уже формує групи

В системі Збройних Сил України, йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ, це перший центр, де готуватимуть спеціалістів широкого профілю. Випускники центру навчаться керувати колісними та гусеничними машинами в умовах фронтової зони, в т.ч. під вогнем ворога.

Оператори попутно здобуватимуть навички спеціаліста з обслуговування та дрібного ремонту таких машин. Також вони пройдуть курс вогневої підготовки, саперної справи, оскільки парки роботизованих машин матимуть різні платформи, в т.ч. з кулеметними, гранатометними модулями.

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За сприяння інструкторів фонду Дігнітас Dignitas Fund військовослужбовці проходять підготовку на близько 10 різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів – логістичних, спеціальних та інженерних.

"Навчання операторів БпНК відбувається за чітко визначеною програмою зі здобуттям відповідної військово-облікової спеціальності. Для забезпечення належного та якісного рівня їхньої підготовки створені спеціалізовані програмні засоби та використовуються тренувальні зразки БпНК", – наголосив начальник Управління інноваційної діяльності Збройних Сил України полковник Віталій Добрянський.

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Таким чином майбутні фахівці опанують практичні й теоретичні навички за розробленою програмою. Це нова військово-облікова спеціальність. До нинішнього часу водіями наземних роботів-дронів були самоучки.

Нині роботу з підготовки фахівців такого профілю поставлено на професійну основу. Випускники отримають відповідні кваліфікаційні документи, що засвідчать їх фах.