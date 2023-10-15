В сети появились первые фото мобильных классов безопасности в развернутом виде.

Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области опубликовало интересные фотографии полученного на этой неделе специализированного автомобиля. Это одна из 15 таких спецмашин, приобретенных в рамках проекта детского фонда ООН UNICEF (ЮНИСЕФ) для десяти регионов Украины.

Утвержденный экипаж ГСЧС Одесщины для реального овладения работой провел обучение по развертыванию мобильного класса на местности. В ходе теста отработан процесс вывода кузовной надстройки автомобиля Iveco из транспортного режима в обучающий.

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Кузов из сэндвич-панелей обладает свойствами трансформера. Его борта в стационарном положении для учебного процесса раздвигаются с обеих сторон, образуя классную комнату. В каждую сторону размер увеличивается на габаритную ширину кузова (2,5 м), что создает необходимое место для размещения слушателей.

В скором времени это передвижное пространство безопасности начнет функционировать в регионе по разработанным маршрутам и будет способствовать осведомленности детей. Фото: ГСЧС в Одесской области

Кроме складной мебели и электроники, машина укомплектована уличными учебно-игровыми атрибутами. Благодаря этому дети смогут потренироваться ликвидировать пожар, вязать спасательные узлы и просто весело и весело провести время в теоретической и практической фазе учений.

Все приобретенные 15 автомобилей – среднетоннажные модели Iveco Eurocargo 150-210 с мобильными классами в виде кузова-трансформера. Они будут работать в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской областях и Киеве.