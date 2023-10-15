В мережі з’явилися перші фото мобільних класів безпеки у розгорнутому вигляді.

Головне управління ДСНС України в Одеській області опублікувало цікаві світлини отриманого на цьому тижні спеціалізованого автомобіля. Це одна із 15 таких спецмашин, що придбані в рамках проєкту дитячого фонду ООН UNICEF (ЮНІСЕФ) для десяти регіонів України.

Затверджений екіпаж ДСНС Одещини для реального опанування роботою провів навчання з розгортання мобільного класу на місцевості. В ході тесту відпрацьовано процес виведення кузовної надбудови автомобіля Iveco із транспортного режиму в навчальний.

Читайте також який штраф за керування скутером без "прав"

Кузов із сендвіч-панелей має властивості трансформера. Його лівий борт в стаціонарному положенні для навчального процесу висувається, утворюючи збільшену класну кімнату. Таким чином габаритна ширина кузова (2,5 м) продовжується ще майже на таку ж відстань, створюючи необхідний простір для розміщення слухачів.

Незабаром цей пересувний безпековий простір буде функціонувати у регіоні за розробленими маршрутами та сприятиме обізнаності дітей. Фото: ДСНС в Одеській області

Окрім складних меблів, електроніки машина укомплектована вуличними навчально-ігровими атрибутами. Завдяки цьому діти зможуть потренуватись ліквідовувати пожежу, в’язати рятувальні вузли та просто цікаво та весело провести час у теоретичній та практичній фазі навчань.

Усі придбані 15 автомобілів – середньотоннажні моделі Iveco Eurocargo 150-210 з мобільними класами у вигляді кузова-трансформера. Вони працюватимуть у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Києві.