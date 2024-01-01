Шпионы заметили новый Audi S5 Sportback

На изображениях, которыми поделился Carscoops, заметно, что новый S5 выглядит визуально похожим на текущий S4 даже несмотря на сплошной камуфляж. Модель будет иметь иную решетку радиатора с новым сетчатым рисунком.

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Кроме этого, автопроизводитель оснастит ее новыми светодиодными фарами и скрытыми дверными ручками. Задняя часть имеет несколько видоизмененный бампер, две пары выхлопных труб, едва заметный дактейл и световую полосу, объединяющую фонари.

Сообщается, что S5 основан на платформе MLB Evo и версия для рынка США будет предлагаться с 3,0-литровым бензиновым V6, мощность которого будет составлять более 350 л.с. Кроме этого, инсайдеры сообщают, что несмотря на снижение популярности дизелей в Европе, новинка от Audi будет предлагаться с дизельным двигателем.

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Вероятно, это будет 3,0-литровый дизельный V6 на 340 л.с. Независимо от типа двигателя, модель будет предлагаться с автоматической коробкой передач и полным приводом quattro. Новый S5 будет доступен в кузовах лифтбек и универсал.