Шпигуни помітили новий Audi S5 Sportback

На зображеннях, якими поділився Carscoops, помітно, що новий S5 виглядає візуально схожим на поточний S4 навіть попри суцільний камуфляж. Модель матиме інакшу решітку радіатора з новим сітчастим малюнком.

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Окрім цього, автовиробник оснастить її новими світлодіодними фарами та прихованими дверними ручками. Задня частина має дещо видозмінений бампер, дві пари вихлопних труб, ледь помітний дактейл та світлову смугу, що поєднує ліхтарі.

Повідомляється, що S5 засновано на платформі MLB Evo й версія для ринку США буде пропонуватись з 3,0-літровим бензиновим V6, потужність якого буде становити понад 350 к.с. Окрім цього, інсайдери повідомляють, що попри зниження популярності дизелів в Європі, новинка від Audi пропонуватиметься з дизельним двигуном.

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Ймовірно, це буде 3,0-літровий дизельний V6 на 340 к.с. Незалежно від типу двигуна, модель пропонуватиметься з автоматичною коробкою передач та повним приводом quattro. Новий S5 буде доступний в кузовах ліфтбек та універсал.