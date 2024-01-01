Шпионы заметили новый Audi S7 Avant

Как передает Carscoops, при детальном изучении шпионских фотографий оказалось, что это не типичная модель. Самой заметной ее особенностью является выхлопная система с четырьмя трубами. Они указывают на то, что это модель S, поскольку модели RS имеют массивный двойной выхлоп.

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К тому же прототип имеет уникальную решетку радиатора, бамперы с агрессивным дизайном и низкий клиренс, что, вероятно, свидетельствует о спортивной подвеске. Остальной дизайн почти идентичен стандартному A7, кроме скрытых дверных ручек и задних фонарей в форме бумеранга.

О технических характеристиках новинки известно немного. Поговаривают, что модель построена на архитектуре PPC (Premium Platform Combustion), которая также будет использоваться для A5 и Q5 следующего поколения. Ожидается, что универсал будет использовать гибридную силовую установку, которая будет менее мощной чем RS7 Avant.

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Текущий S6 Avant имеет 3,0-литровый TDI V6 мощностью 344 л.с. 700 Нм крутящего момента. Это позволяет универсалу разгоняться от 0-100 км/ч за 5,1 секунды, прежде чем достичь ограниченной максимальной скорости 250 км/ч.