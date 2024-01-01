Новые модели получили увеличенную мощность, обновленный дизайн и лучшую энергоэффективность и скорость зарядки. Электромобиль теперь предлагается с обновленным аккумулятором, который имеет емкость 97 кВт-ч.

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Базовая версия S e-tron GT получила увеличенную мощность в 679 л.с., что больше, чем имела старая версия RS e-tron GT. В то же время мощность нового RS e-tron GT составляет 856 л.с., а флагманский RS e-tron GT Performance выдает 925 л.с, что делает его самым мощным серийным Audi в истории.

Такая мощность позволяет базовой версии достигать первой сотни всего за 3,4 секунды, RS e-tron GT – за 2,8 секунды, тогда как RS e-tron GT Performance может разогнаться всего за 2,5 секунды. В то же время максимальная скорость начальной модели ограничена на отметке в 245 км/ч, а для версий RS - 250 км/ч.

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Все модели оснащены полным приводом. Автопроизводитель сообщил, что не планирует запуск одномоторной конфигурации. Также Audi заявляет, что инженеры значительно усовершенствовали систему рекуперативного торможения, увеличив ее мощность до 400 кВт. Кроме этого, скорость зарядки также была увеличена с 270 кВт до 320 кВт.

Это означает, что с 10% до 80% батарея автомобиля может зарядиться за 18 минут. К тому же всего за 10 минут владелец сможет получить запас хода в 280 км, ведь аккумулятор способен поддерживать заряд мощностью 280 кВт.

Пневматическая подвеска автомобиля была также обновлена. Покупатели смогут заказать опциональную активную подвеску с возможностью изменять клиренс. К тому же новый Audi e-tron GT имеет несколько намеков на известные предыдущие модели. Например, 21-дюймовые кованые колеса похожи на концепт Audi Avus Quattro 1991 года, а цифровая панель приборов RS E-Tron GT Performance имеет белую тему, что напоминает RS2 Avant 1994 года.

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Сообщается, что новые модели семейства Audi e-tron GT уже доступны для заказа в Германии. Стоимость Audi S e-tron GT начинается от 126 000 евро, RS e-tron GT - от 147 500 евро, а RS e-tron GT Performance - от 160 500 евро.