Нові моделі отримали збільшену потужність, оновлений дизайн та кращу енергоефективність й швидкість заряджання. Електромобіль тепер пропонується з оновленим акумулятором, який має ємність 97 кВт-год.

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Базова версія S e-tron GT отримала збільшену потужність в 679 к.с., що більше, ніж мала стара версія RS e-tron GT. Водночас потужність нового RS e-tron GT становить 856 к.с., а флагманський RS e-tron GT Performance видає 925 к.с, що робить його найпотужнішим серійним Audi в історії.

Така потужність дозволяє базовій версії досягати першої сотні всього за 3,4 секунди, RS e-tron GT – за 2,8 секунди, тоді як RS e-tron GT Performance може розігнатись всього за 2,5 секунди. Водночас максимальна швидкість початкової моделі обмежена на позначці в 245 км/год, а для версій RS — 250 км/год.

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Усі моделі оснащені повним приводом. Автовиробник повідомив, що не планує запуск одномоторної конфігурації. Також Audi заявляє, що інженери значно вдосконалили систему рекуперативного гальмування, збільшивши її потужність до 400 кВт. Окрім цього, швидкість заряджання також була збільшена з 270 кВт до 320 кВт.

Це означає, що з 10% до 80% батарея автомобіля може зарядитись за 18 хвилин. До того ж всього за 10 хвилин власник зможе отримати запас ходу в 280 км, адже акумулятор здатний підтримувати заряд потужністю 280 кВт.

Пневматична підвіска автомобіля була також оновлена. Покупці зможуть замовити опційну активну підвіску з можливістю змінювати кліренс. До того ж новий Audi e-tron GT має кілька натяків на відомі попередні моделі. Наприклад, 21-дюймові ковані колеса схожі на концепт Audi Avus Quattro 1991 року, а цифрова панель приладів RS E-Tron GT Performance має білу тему, що нагадує RS2 Avant 1994 року.

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Повідомляється, що нові моделі сімейства Audi e-tron GT вже доступні для замовлення в Німеччині. Вартість Audi S e-tron GT починається від 126 000 євро, RS e-tron GT — від 147 500 євро, а RS e-tron GT Performance — від 160 500 євро.