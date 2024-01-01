Шпигуни помітили новий Audi S7 Avant

Як передає Carscoops, при детальному вивченні шпигунських фотографій виявилось, що це не типова модель. Найпомітнішою її особливістю є вихлопна система з чотирма трубами. Вони вказують на те, що це модель S, оскільки версії RS мають масивний подвійний вихлоп.

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До того ж прототип має унікальну решітку радіатора, бампери з агресивним дизайном і низький кліренс, що, ймовірно, свідчить про спортивну підвіску. Решта дизайну майже ідентична стандартному A7, окрім прихованих дверних ручок та задніх ліхтарі у формі бумеранга.

Про технічні характеристики новинки відомо небагато. Подейкують, що модель побудована на архітектурі PPC (Premium Platform Combustion), яка також буде використовуватися для A5 і Q5 наступного покоління. Очікується, що універсал використовуватиме гібридну силову установку, яка буде менш потужною за RS7 Avant.

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Поточний S6 Avant має 3,0-літровий TDI V6 потужністю 344 к.с. 700 Нм крутного моменту. Це дозволяє універсалу розганятися від 0-100 км/год за 5,1 секунди, перш ніж досягти обмеженої максимальної швидкості 250 км/год.