Шпионы заметили обновленный Honda Pilot: фото

Несмотря на то, что четвертое поколение Pilot дебютировало только в конце 2022 года, Honda решила освежить кроссовер на фоне спада продаж в 2025 году и критики в адрес дизайна и отделки интерьера. Шпионские снимки Carscoops показывают, что маскировка прикрывает передний и задний бамперы, но больше всего - новую решетку радиатора.

Читайте также: Honda Prelude начала продаваться в Европе

Она выглядит более массивной и придает машине более агрессивный вид. Оптика в целом сохранит форму, хотя подписи LED-ходовых огней могут измениться. Прототип также имеет новые колесные диски, которых пока нет даже в конфигураторе Honda. В салоне ожидается модернизация мультимедиа: цифровая панель приборов станет стандартом для всей линейки, а центральный экран, вероятно, увеличится до 12 дюймов или больше.

Honda пока не подтвердила, когда именно выйдет обновленный Pilot, однако источники указывают, что премьера, вероятнее всего, состоится летом или осенью 2026 года - как модель 2027 года. Самыми интересными станут изменения линейки силовых агрегатов. Сегодня Pilot оснащается лишь 3,5-литровым атмосферным V6 мощностью 289 л.с., который работает в паре с 10-ступенчатым “автоматом” и может передавать тягу на передние или все колеса.

Однако многие конкуренты уже давно предлагают гибридные установки с более низким расходом топлива - и Honda не хочет отставать. Компания подтвердила, что разрабатывает новый гибридный силовой агрегат для больших моделей, который улучшит мощность, экономичность и тяговые возможности.

Также интересно: Honda разрабатывает мотоциклы, которые никогда не упадут

Ожидается, что именно обновленный Pilot станет первым, кто получит этот двигатель - ориентировочно до 2028 года. Вероятно, Honda сохранит в линейке и внедорожную версию TrailSport, которая уже стала визитной карточкой Pilot последних лет. Она имеет усиленное шасси, больший клиренс и улучшенные углы въезда и съезда - все, что привлекает покупателей, которые хотят настоящий SUV, а не просто большой кроссовер.