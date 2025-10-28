Шпигуни помітили оновлений Honda Pilot: фото

Попри те, що четверте покоління Pilot дебютувало лише наприкінці 2022 року, Honda вирішила освіжити кросовер на тлі спаду продажів у 2025 році та критики на адресу дизайну й оздоблення інтер’єру. Шпигунські знімки Carscoops показують, що маскування прикриває передній і задній бампери, але найбільше — нову решітку радіатора.

Вона виглядає масивнішою й надає автівці більш агресивного вигляду. Оптика загалом збереже форму, хоча підписи LED-ходових вогнів можуть змінитися. Прототип також має нові колісні диски, яких поки немає навіть у конфігураторі Honda. В салоні очікується модернізація мультимедіа: цифрова панель приладів стане стандартом для всієї лінійки, а центральний екран, ймовірно, збільшиться до 12 дюймів або більше.

Honda поки не підтвердила, коли саме вийде оновлений Pilot, однак джерела вказують, що прем’єра, найімовірніше, відбудеться влітку або восени 2026 року — як модель 2027 року. Найцікавішими стануть зміни лінійки силових агрегатів. Сьогодні Pilot оснащується лише 3,5-літровим атмосферним V6 потужністю 289 к.с., який працює в парі з 10-ступеневим “автоматом” і може передавати тягу на передні або всі колеса.

Проте багато конкурентів уже давно пропонують гібридні установки з нижчою витратою пального — і Honda не хоче відставати. Компанія підтвердила, що розробляє новий гібридний силовий агрегат для великих моделей, який покращить потужність, економічність і тягові можливості.

Очікується, що саме оновлений Pilot стане першим, хто отримає цей двигун — орієнтовно до 2028 року. Ймовірно, Honda збереже у лінійці й позашляхову версію TrailSport, яка вже стала візитівкою Pilot останніх років. Вона має посилене шасі, більший кліренс і покращені кути в’їзду та з’їзду — усе, що приваблює покупців, які хочуть справжній SUV, а не просто великий кросовер.