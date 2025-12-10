Шпионы заметили обновленный электрический хэтчбек CUPRA Born: первые фото

Свежие шпионские фото Carscoops показывают легкий камуфляж на прототипах, и это свидетельствует о том, что обновленная версия приближается к серийному производству. Хотя кардинальных изменений нет, CUPRA выбрала эволюционный путь. Под маскировкой видны переработанные фары и обновленные бамперы. Передняя часть получила более высокую и рельефную нижнюю решетку, которую по бокам обрамляют вертикальные вентиляционные каналы.

Они придают автомобилю более широкий, агрессивный вид и одновременно подчеркивают связь с новым дизайнерским языком CUPRA, что уже узнается по моделям Tavascan, Terramar и будущему Raval. Сзади изменения не менее сдержанные. Новый диффузор имеет более выраженные боковые контуры, которые делают силуэт ниже и динамичнее. Это действительно небольшие штрихи, но именно они и позволяют отличить обновленную модель, если знать, куда смотреть.

Основные пропорции, форма дверей и линия крыши остались неизменными, что логично, ведь Born тесно связан с Volkswagen ID.3. Модели имеют настолько родственную конструкцию, что даже двери полностью взаимозаменяемы, а значит, радикальные изменения в кузове без одобрения всего концерна VW были бы невозможны.

Внутри значительных сюрпризов тоже не ожидается. Главную слабость Born исправили еще в 2024 году, когда вместо старого экрана установили новую 12,9-дюймовую мультимедийную систему от Volkswagen. Сам интерьер воспринимается качественнее ID.3, поэтому обновление, вероятно, ограничат новыми материалами и мелкими изменениями в программном обеспечении.

С технической точки зрения Born также сохранит нынешнюю архитектуру. Заднеприводные версии мощностью 201 и 228 лошадиных сил останутся в линейке, как и заряженная модификация VZ с производительностью 322 л.с., представленная недавно. CUPRA не готовит значительного увеличения мощности, хотя возможно небольшое улучшение эффективности.

Известно, что производитель может оптимизировать запас хода - благодаря аккумуляторам емкостью 59, 77 и 79 кВт-ч - чтобы добавить еще несколько километров к максимально возможным. Для понимания - нынешний Born способен преодолеть до 594 километров без подзарядки.

Будущее обновление имеет целью не переизобрести Born, а поддержать его конкурентоспособность и актуальность. В 2026 году CUPRA представит новый компактный Raval, который станет младшим электромобилем бренда. Чтобы в новом модельном году Born не показался устаревшим на фоне новичка, Cupra обеспечивает ему точечное, но важное обновление дизайна и функционала.