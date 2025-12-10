Шпигуни помітили оновлений електричний хетчбек CUPRA Born: перші фото

Свіжі шпигунські фото Carscoops показують легкий камуфляж на прототипах, і це свідчить про те, що оновлена версія наближається до серійного виробництва. Хоча кардинальних змін немає, CUPRA обрала еволюційний шлях. Під маскуванням видно перероблені фари та оновлені бампери. Передня частина отримала вищу й рельєфнішу нижню решітку, яку з боків обрамляють вертикальні вентиляційні канали.

Вони надають автомобілю ширшого, агресивнішого вигляду і водночас підкреслюють зв’язок із новою дизайнерською мовою CUPRA, що вже впізнається по моделях Tavascan, Terramar та майбутньому Raval. Позаду зміни не менш стримані. Новий дифузор має більш виражені бічні контури, які роблять силует нижчим і динамічнішим. Це справді невеликі штрихи, але саме вони й дозволяють відрізнити оновлену модель, якщо знати, куди дивитися.

Основні пропорції, форма дверей і лінія даху залишилися незмінними, що логічно, адже Born тісно пов’язаний із Volkswagen ID.3. Моделі мають настільки споріднену конструкцію, що навіть двері повністю взаємозамінні, а отже, радикальні зміни в кузові без схвалення всього концерну VW були б неможливими.

Всередині значних сюрпризів теж не очікується. Головну слабкість Born виправили ще у 2024 році, коли замість старого екрану встановили нову 12,9-дюймову мультимедійну систему від Volkswagen. Сам інтер’єр сприймається якіснішим за ID.3, тому оновлення, ймовірно, обмежать новими матеріалами та дрібними змінами в програмному забезпеченні.

З технічної точки зору Born також збереже нинішню архітектуру. Задньопривідні версії потужністю 201 та 228 кінських сил залишаться у лінійці, як і заряджена модифікація VZ із продуктивністю 322 к.с., представлена нещодавно. CUPRA не готує значного збільшення потужності, хоча можливе невелике покращення ефективності.

Відомо, що виробник може оптимізувати запас ходу — завдяки акумуляторам ємністю 59, 77 та 79 кВт-год — щоб додати ще кілька кілометрів до максимально можливих. Для розуміння — нинішній Born здатен подолати до 594 кілометрів без підзарядки.

Майбутнє оновлення має на меті не перевинайти Born, а підтримати його конкурентоспроможність і актуальність. У 2026 році CUPRA представить новий компактний Raval, який стане молодшим електромобілем бренду. Щоб у новому модельному році Born не здався застарілим на тлі новачка, Cupra забезпечує йому точкове, але важливе оновлення дизайну та функціоналу.